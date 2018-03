Tredje gången gillt om busstrafiken?

Nu har det hänt en tredje gång! I en debattartikel skriver miljöpartisterna Malin Karlsson och Ingrid Landin om anropsstyrd kollektivtrafik, och verkar fortfarande vara helt aningslösa om hur de formulerar sig.

Jag har i två tidigare repliker redan försökt reda ut begrepp och historia för ett flertal politiker, men märkligt nog verkar ingen av dem läsa det jag skriver, så jag får väl hoppas på tredje gången gillt?

För förhoppningsvis sista gången: Just inom Norrtälje kommun har vi länge haft en väldigt stor erfarenhet av anropsstyrd kollektivtrafik, från mitten på 1970-talet fram till nutid, och dessa gick under namnet ”kallelseturer”. De sista nuvarande anropsstyrda avgångarna som drogs in var hela linje 659 mellan Riala och Sättra, samt en anropsstyrd avgång på 646 från Beateberg och Rö, vilket skedde omkring julen 2015.

Innan dess har anropsstyrd kollektivtrafik även funnits på bland annat delar av linjerna 654 mellan Kristineholm och Lohärad, linje 646 mellan Abrahamsby och Gottröra, samt linje 648 från Fasterna, Varleda och Norrbyggeby.

De flesta förare och trafikledare som arbetat med vår tidigare existerande anropsstyrda kollektivtrafik jobbar ju kvar i branschen än i dag, och med tanke på all vår samlade erfarenhet låter det i våra öron oerhört märkligt med ordval som ”pilotprojekt” och ”nya lösningar”.

Erik Spejare, busschaufför, Rimbo