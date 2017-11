Tillbyggnaden skapar stora möjligheter för Faktoriet

Gunnar Hellström skriver i NT den 15 november att tillbyggnaden av Faktoriet ”hotar det kulturella värdet”. Per Börjesson (L) backar upp i en debattartikel den 21 november.

Båda vill förhindra att den föreslagna tillbyggnaden byggs och vill istället riva invändigt. Som argument används bland annat ett fotomontage som skall illustrera hur ”det blir” när allt står färdigt.

Oftast används photoshop och liknande verktyg för att försköna bilder. I det här fallet har alla knep använts för att förvanska och förvrida bilden. Perspektivets fokus förvränger både storlek och upplevelse och glaset är överdrivet nedtonat för att ge en ännu mer negativ bild. Det är tråkigt att den bilden ska valsa runt i pressen.

Per Börjesson vill hävda att stiftelsen inte tagit annat är byggnadstekniska hänsyn när vi föreslår en tillbyggnad. Det är svårt att veta vad han syftar på.

Det är inte första gången en kulturbyggnad förändras. Ofta står olika ombyggnadsfilosofier mot varandra.

Under arbetet med restaureringen har antikvarisk expertis kopplats in. Våra samtal har varit intressanta och vi har haft stor förståelse för varandras utgångspunkter. Mycket större förståelse än vad Gunnar Hellström och Per Börjesson hittills lyckats uppbringa.

Det antikvariska uppdraget var att skydda det utvändiga nuvarande utseendet. Det enklaste och mest självklara är då att inte förändra.

Stiftelsen har ansvar för att byggnaden får en verksamhet och blir tillgänglig och brandsäker. Stiftelsen har ansvar för helheten och vill samtidigt skapa rum för en offentlig verksamhet på ett skonsamt sätt i kombination med bevarande av de kulturhistoriska värdena.

Trots Gunnar Hellströms och Per Börjessons påstående vill jag hävda att den förslagna tillbyggnaden är skonsam i jämförelse med att riva invändigt.

Vi ser även förslaget som en tillgång. En enkel anspråkslös geometrisk form tar inte uppmärksamhet från den historiska byggnaden. Genom en genomskinlig glasfasad kan man se hela Faktoriet. Tak, kupa och fasad är orörda bakom tillbyggnaden.

Ett nytt öppet ansikte vänder sig mot parken. Under den mörka årstiden skapas en välkomnande ljus lykta som inbjuder invånarna att komma in.

Vi som försöker få museet på fötter igen är glada att den lösningen har fått stöd. Förslaget har fått bygglov och inget överklagande har skett. Det är viktigt att klargöra att det är kommunens byggnadsnämnd som är tillståndsgivare när det gäller Faktoriets status och ingen annan myndighet.

Nu har Faktoriet fått tillbaka sin ursprungliga fasad i en första etapp och vi står inför nästa. Den innebär en spännande uppgift att formulera innehållet i detalj för den färdiga byggnaden. Det vore roligt om Gunnar Hellström och Per Börjesson (L) konstruktivt vill bidra i det samtalet tillsammans med många fler.

Nu behövs krafter som vill skapa något nytt i Faktoriet. Verksamheter som kan fånga människors intresse och nyfikenhet. Genom den föreslagna tillbyggnaden har stiftelsen skapat stora möjligheter för det.

Mats Wedberg (MP), ersättare i styrelsen för Stiftelsen Roslagsmuseet