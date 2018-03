Obegripligt att skolan har sparbeting

Sittande majoritet och opposition beskriver var för sig hur barn- och skolnämndens ekonomi kommer att påverka alternativt inte påverka nämndens verksamheter förskola, grundskola och fritidshem under 2018. Antingen krymper budgeten med 30 miljoner eller så växer den med 45 miljoner jämfört med 2017.

Båda parter har rätt men nalkas sanningen från varsitt håll. Kan man som förälder och medborgare begripa konsekvenserna av mångmiljonbantningen alternativt påslaget? Vad blir utfallet i en dryg miljardbudget för barn och personal?

Förvaltningen påstår att effektiviseringar och rationalisering ska fixa oförändrad kvalitet i verksamheten. Det ställer vi oss i Roslagens oberoende parti (ROOP) starkt tveksamma till. Vi delar oppositionens analys: större undervisningsgrupper, färre lektioner i halvklass, färre vikarier och ökad ohälsa hos personalen blir sannolikt resultatet.

Kommunaliseringen av grundskolan från 1993 innebar för Norrtälje kommuns skolor att den solidariska finansieringen av landets skolor mellan stad och landsbygd, mellan stora, rika kommuner och mindre landsbygdskommuner som Norrtälje, upphörde. Från 1993 gäller att skolans resurser ska fördelas helt inom den egna kommunen mellan små och stora skolor, kommunala som fristående.

Norrtälje kommun hörde till förlorarna bland landets kommuner efter systemskiftet. Under treårsperioden 1993-1995 försvann 17 procent av den samlade lärarresursen i Norrtäljes skolor, det vill säga av det totala antalet lärarveckotimmar (summan av alla lektioner som kommunens samtliga lärare genomför under en vecka) försvann 17 procent. Effekten blev större klasser, färre lektioner i mindre grupper, färre speciallärare, färre elevassistenter och färre vikarier. Även antalet skolledare sjönk stadigt, samtidigt som rektorerna tilldelades ansvar för all möjlig administration som skickade ner dem i det administrativa träsket.

Göran Perssons genidrag från 1992 har utarmat de mindre kommunernas skolor under 25 års tid. Kommunala lekmannapolitiker har övertagit fördelningsbesluten kring skolans resurser från professionella tjänsteman (erfarna skolledare) i landets länskolnämnder. Här startade nedmonteringen av det svenska skolsystemet. Vårt lands barn och unga blev de största förlorarna, sedan kom personalen och på sikt kommer även konsekvenserna för resten av Sveriges medborgare. Liberalernas krav 2018 på förstatligande av skolan ska ses mot denna bakgrund.

Vad behöver Norrtälje göra för att klara omsorgs- och utbildningsuppdraget för sina yngsta medborgare? Vi i ROOP har redan i vårt skolpolitiska program från 2014 receptet nedtecknat:

• Smartare organisering av pengar, personal, lokaler och elever (klarar även mindre skolor).

• Förstärkt ledarskap med fler skolledare inkl. mentorskap för mindre erfarna skolledare.

• All kompetensutveckling av personal måste ske på betald arbetstid.

• Väl fungerande administrativa system som underlättar för rektorer, förskolechefer och pedagoger.

Skolutvecklingsprogrammet som antogs 2017 måste dessutom skyndsamt genomföras.

Har Norrtälje råd att inte ha råd? I Dagens Nyheter frågar Lars Calmfors, professor i nationalekonomi med hög trovärdighet: ”Finns det något parti som vågar berätta för medborgarna att skatter behöver höjas för att säkra välfärden? Hur ska landets ungdomar lockas till att utbilda sig till poliser, militärer, sjukvårdspersonal och lärare utan en påtaglig förbättring av deras löner och arbetsvillkor?”

På nationell nivå är skattehöjningar troligen nödvändiga men knappast för Norrtälje kommun. Nyinflyttade familjer och vuxna bidrar gynnsamt till ökade skatteintäkter och till föryngring av vår åldrande befolkning. De senaste årens överskott i kommunens budget tyder på ett visst utrymme för riktade satsningar på förskola, skola och hemtjänst. Sparbeting och underbudgetering för dessa verksamheter från majoritetens partier blir i ljuset av detta obegripliga.

Robert Johansson (ROOP), ledamot av barn- och skolnämnden

Johan Österberg (ROOP), före detta ledamot av barn- och skolnämnden