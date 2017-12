Nato och USA den aggressiva parten i Ukraina

Söndag den 17 december sändes i TV2, Dokument utifrån, ett program i samarbete med organisationen ICAN, som i år erhöll Nobels fredspris för sitt arbete för avvecklingen av jordens kärnvapen. Tv-programmet hade underrubriken ”Gorbatjovs sista varning”, en schweizisk dokumentärfilm med medverkande av många kända politiker från 1990- och 2000-talen från Tyskland, Frankrike och USA samt ett flertal professorer från välkända universitet.

Programmet gav en helt annan bild av världspolitikens scenario under den senaste 20-30-årsperioden, än den som beskrivits i nyhetsmedierna under det senaste decenniet. I filmen framgick med all önskvärd tydlighet bakgrunder till många konflikter och det tjuv- och rackarspel, som Nato och USA har spelat i till exempel konflikten i Ukraina.

Jag hoppas många hade möjlighet att se filmen till slutet, trots att den pågick nästan till midnatt, eftersom det var den sista timmen som var i särklass mest aktuell för dagens politiska och militära konflikter. Den aggressiva och hotande parten i Ukrainakonflikten har varit Nato och USA och inte Ryssland, som våra nyhetsmedier återkommande har hävdat.

Här i NT har till exempel tidningens politiske chefredaktör återkommande i ledare beskrivit hot från ett allt mer aggressivt och manipulerande Ryssland (senast i ledaren den 14 december). Om redaktören inte såg tv-filmen, vill jag verkligen rekommendera de repriser som enligt uppgift ska sändas 19 och 23 december på TV2, och därefter inta en mer nyanserad hållning i den politiska konflikten mellan EU och Ryssland.

Ni som eventuellt missade ”Dokument utifrån”-filmen den 17 december, försök att se någon reprissändning. Håll ut hela filmen, även om den är lång. Det kommer att ge er en ny syn på mediernas konfliktbeskrivning och en förändrad världsbild.

Ove Pettersson, Norrtälje

NT kommenterar:

Jag har inte sett den film Ove Pettersson skriver om. Men om Ove Petterssons sammanfattning stämmer så behöver jag inte detta.

Ryska trupper har ockuperat Krimhalvön och delar av östra Ukraina. Den som då tror på budskapet att det är Nato och USA som är den ”aggressiva och hotande parten i Ukrainakonflikten” har uppenbarligen blivit totalt manipulerad av den ryska propagandan.

Jag tycker också att det är typiskt för de som vill ”nyansera” bilden av Rysslands agerande gentemot Ukraina att hävda att ”våra nyhetsmedier” har förvanskat sanningen. Det är dock inte bara medierna som ger denna bild av rysk aggression. Den kommer till exempel också från politiskt håll, inte minst från svenska politiker. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist har till exempel varit mycket hård i sitt fördömande av Rysslands agerande i Ukraina.

Reidar Carlsson, politisk chefredaktör