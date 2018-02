Lögner om den småskaliga vattenkraften

Christer Borg, Kristiina Mustonen och Patrik Bergqvist skriver den 6 februari i NT att den småskaliga vattenkraften inte behövs och att den är mer till skada än nytta. Detta är inte sant och artikeln innehåller fler lögner och falska påståenden.

Att vattendrag i Sverige inte skulle ha förändrats i intervallet 11 000 år sedan fram till för något hundratal år sedan är nonsens. Det finns åtskilliga spår i naturen efter bland annat jordskred som mer påtagligt har ändrat förutsättningarna för livet i vattnet än vad småskalig vattenkraft skulle kunna åstadkomma.

Verkligheten är att många småskaliga vattenkraftverk hotas nu av regeringens nya lagförslag. Om det antas av riksdagen innebär det slutet för stora delar av den småskaliga vattenkraften och därmed för många kulturmiljöer.

Det finns vattendrag med småskalig vattenkraft som har mycket höga biologiska värden och hög eller god ekologisk status. Eftersom många av dessa dammar har funnits i flera hundra år så kan denna påverkan följaktligen inte medföra så stor skada som Christer Borg, Kristiina Mustonen och Patrik Bergqvist menar. Graden av påverkan är individuell.

Att påverkan på vattenmiljön skulle ha en tröskeleffekt vid just 1,5 MW har ingen relevans. Enligt EU-norm är gränsen mellan småskalig och storskalig vattenkraft 10 MW. Gränsen på 1,5 MW finns i ellagen och behandlar hur elnätsföretagen ska hantera ersättning för nätnytta. EU:s utsläppssystem, som Christer Borg, Kristiina Mustonen och Patrik Bergqvist refererar till, har inget med vattenkraft att göra utan tillämpas inom kraftvärmebranschen för att stimulera övergång från att elda med fossila bränslen till biobaserade bränslen.

Artikelförfattarna menar också att den privatekonomiska vinsten är försumbar och den samhällsekonomiska negativ. Den samlade småskaliga vattenkraften i Sverige balanserar ungefär Göteborgs elbehov. Småskalig vattenkrafts bidrag till Sveriges vattenkrafteffekt är cirka 1000 MW. Med dagens tillgängliga teknik skulle småskalig vattenkraft mycket väl kunna medverka i frekvenshållningen, om bara verksamheterna får utvecklas. Samhällsnyttan av att slippa ta hand om konsekvenserna av en fossilbaserad kWh har behäftats av Naturvårdverket till 59 öre per kWh om en ren energikälla, som vattenkraften, används istället.

Det aktuella bolagets vinst var 31 000 kronor precis som beskrevs i artikeln. Men bolaget har också sedan 2012 investerat 8,4 miljoner kronor i anläggningarna, betalat 4,2 miljoner kronor i olika skatter, erbjudit två årsarbets tillfällen samt givit många uppdrag till lokala entreprenörer och företag i Sollefteå. Bolaget följer gällande vattendomar.

Uttalandet om tusentals ålar som strimlats i kraftverkens turbiner är rena påhitt. Efter övertagandet 2005 hade bolaget problem med att några enstaka ålar per år vid ett av kraftverken, som kom in i turbinen. Orsaken identifierades och åtgärdades och därefter har det inte återupprepats.

Bolaget har också ett utomordentligt bra samarbete med byalagen runt de reglerade sjöarna. Under de 13 år bolaget har ägt kraftverk i Bruksån så har endast ett klagomål kommit in och det var från en person under sommaren 2017, då bilden som publicerades i artikeln också är tagen. Den sommaren var vattenbristen ett faktum i stora delar av landet. SMHI rapporterade att för första gången hotades även Västernorrland av vattenbrist.

Men om inte verkligheten räcker till för dem som vill sprida skräckpropaganda mot vattenkraften så skapar de sin egen verklighet. En känd sportfiskare stannar med sin motorcykel vid en kraftverksdamm, plockar upp hackad ål ur sin ryggsäck, lägger på gallret och börjar filma.

Christer Borg, Kristiina Mustonen och Patrik Bergqvist presenterar inga faktiska siffror från lyckade fisketurismsatsningar. Denna fisketurism bygger på att lax och öring i våra vattendrag gång efter annan fiskas upp och kastas tillbaka. Detta kallas ”catch and release” och är förbjudet i många länder, därför att det betraktas som djurplågeri.

Det pågår en debatt även i Sverige och fångstmetoden kan komma att förbjudas här också. Då försvinner grunden för den sportfisketurism som Christer Borg, Kristiina Mustonen och Patrik Bergqvist menar ska bidra till landsbygdens utveckling. En något bräcklig grund kan tyckas.

Eva Nilsson, Stödföreningen för Småskalig Vattenkraft