Inför demokratiprao i Norrtälje kommun

Demokratin kan inte tas för självklar. Den måste vårdas och värnas. Därför föreslår vi liberaler att Norrtälje kommun inför demokratiprao för unga.

För 100 år sedan, 1918, infördes allmän rösträtt för kvinnor och män i kommunala val. Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla. Vår partisymbol blåklinten var också rösträttsrörelsens symbol.

På den tiden var det många som vände sig emot idén om allmän rösträtt. Även om rösträttskampen i dag är historia, måste demokratin vinnas på nytt för varje generation. Trots att demokratin vunnit enorma framgångar globalt, är de demokratiska grunderna hotade på många håll i världen.

Antidemokratiska krafter har under senare år växt sig starka även i vår del av världen. Samtidigt finns stora möjligheter för demokratin att utvecklas och fördjupas i dag. Tack vare digitaliseringen kan allt fler vara med och delta i samhällsdebatten än tidigare.

Att förstå hur beslut växer fram från idé till förverkligande är viktigt för att kunna ta till vara de möjligheter till påverkan som demokratin erbjuder.

Demokrati handlar inte bara om att vinna majoriteters stöd. Det handlar även om att fatta beslut ur ett demokratiskt förhållningssätt, förankring bland medborgarna, beslut som respekterar minoriteters rättigheter och är acceptabla för ett flertal och är grundade på fakta samt vilar på lagliga grunder. Beslut handlar också om att prioritera och ibland ta ställning trots svåra dilemman.

Vi liberaler har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige om att Norrtälje kommun bör införa ett program för demokratiprao. Med det menar vi att elever i grundskolan och gymnasiet ska kunna ha prao inom den kommunala förvaltningen för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken. Vi föreslår att programmet inleds senast under hösten 2018 så att eleverna kan vara med redan under valåret 2018.

Programmet bör genomföras kontinuerligt och varje år ge ungdomar från olika delar av kommunen möjlighet till inblick i dels hur det är att arbeta inom den kommunala förvaltningen ur ett tjänstemannaperspektiv, dels få inblick i den demokratiska beslutsprocessen. Vi menar att detta kan uppmuntra fler unga att bli framtidens tjänstemän eller förtroendevalda.

Karin Karlsbro (L)

Robert Beronius (L)

Linda Bjernler (L)

Christina Frisk (L)

Lennart Rohdin (L)

Åsa Wennerfors (L)