Ge amnesti till de ensamkommande

Ovanstående cirkeldiagram bygger på Migrationsverkets egen statistik. De visar att Migrationsverket under perioden 2016-01-01 till 2017-08-28 fattade beslut i 10 849 ärenden avseende ensamkommande barn som kommit från Afghanistan under åren 2015 och 2016. Av dessa har 38 procent fått permanent och 6 procent tillfälligt uppehållstillstånd. Motsvarande siffror för alla ensamkommande under perioden är 49 procent respektive 12 procent.

Flera regeringsföreträdare, bland dem Stefan Löfven, Morgan Johansson, Helene Fritzon och Margot Wallström, har i medierna påstått att 83 procent av de ensamkommande fått uppehållstillstånd. Man räknar då inte med de ungdomar som fått vänta i två år eller längre och därmed hunnit fylla 18 år innan beslut tagits. Man räknar inte heller med de ungdomar som på tvivelaktiga grunder räknats upp i ålder.

I de artiklar som publicerades i NT för några veckor sedan redovisades två fall. I det ena hävdar Migrationsverket efter gjorda åldersutredningar att tre syskon är födda inom sex månader. I det andra har Migrationsverket efter ålderstest räknat upp en pojkes ålder med en dag. Därmed har man bestämt att han fyllde 18 samma dag som han meddelades utvisningsbeslutet. Han kan då utvisas till Afghanistan utan att svenska myndigheter behöver bekymra sig om mottagandet.

Jag vill här redovisa ytterligare ett fall. Det gäller en pojke, vi kan kalla honom för B, som kom till Sverige i början av hösten 2015. Han var då 15 år. På frågan om han ville låta sig ålderstestas svarade han ja. Ungefär samtidigt underkände Socialstyrelsen den metod för ålderstester som då användes och när det var dags att röntga tänderna fick B beskedet att sådana undersökningar inte längre utfördes.

I början av december 2016 kallades B till Migrationsverket för delgivning av beslut. Enligt beslutet har han inte kunnat göra sin ålder sannolik. Dessutom påstås att han har vägrat medverka till åldersutredning. Hans ålder har räknats upp med ett och ett halvt år och han fyllde enligt Migrationsverket 18 den dag som beslutet meddelades. Beslutet blev utvisning.

B överklagade beslutet och lyckades via Internet få kontakt med en kompis i den by, varifrån han kommer. Denne uppsökte den skola där B gått och fick en kopia på B:s tazkira (ungefär födelseattest). Tazkiran lämnades till Migrationsdomstolen i god tid före deras beslut. Där brydde man sig inte ens om att översätta den till svenska med hänvisning till att det var en kopia. Hur skulle det kunna vara något annat?

I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 november skriver rättsläkarna vid den rättsmedicinska enheten i Uppsala följande: ”Några av oss rättsläkare känner oss djupt bekymrade för de som drabbas av Rättsmedicinalverkets otillförlitliga åldersbedömningar. Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet. Samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska ¬enheten i Uppsala har enhälligt avstått från att göra åldersbedömningar och flera rättsläkare slutar. Inget annat land använder Rättsmedicinalverkets modell och forskarna bakom den största studien av magnetkameraundersökning av knä anser att metoden är direkt olämplig för att bestämma 18-års-gränsen.”

Det som nu pågår är ett rättsligt och moraliskt totalhaveri. Principen om att hellre fria än fälla har helt satts åt sidan. Vid åldersundersökningar bedöms tänderna av två tandläkare och knälederna av två läkare. För att ungdomen ska förklaras vara under 18 krävs att alla bedömare är överens om detta. Om en avviker i sin bedömning, så är det den avvikandes uppfattning som gäller.

De ensamkommande har flytt från krig och förtryck, de har under svåra umbäranden och med risk för livet tagit sig till Sverige. Här har de lärt sig ett nytt språk och fått nya vänner och nätverk. Ändå finns det idag en stor oro i den här gruppen. Några väljer att ta livet av sig. Det som knäcker deras livsvilja är inte tidigare trauman – det är den behandling de utsätts för av svenska myndigheter.

Ge amnesti till alla ensamkommande som varit i Sverige ett år eller mer!

Rune Karlsson, Husinge