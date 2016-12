Zting Ray från Rimbo blev tvåfaldig vinnare på kattutställning i Finland

Zting Ray kammade inte bara hem "best in show"-titeln utan även första priset i ungdjurs-sektionen under kattutställningen i Åbo i Finland.

Matte Jill Back från Rimbo är väldigt stolt över sin fyrfota kompis och tycker att Zting Ray gjorde mycket bra ifrån sig på utställningen som ägde rum den 26 november.

– Domaren bedömer katten utifrån en given rasstandard och här vägs även temperament och lynne in, säger Jill Back.

Zting Ray imponerade inom alla områden och ska inte ha haft några utställningsnerver alls.

– Nej han är väldigt ostressad och klarade både flygresan och utställningen galant, säger Jill Back.

Ett orientaliskt korthår är inte den vanligaste kattrasen, men enligt Jill Back en väldigt social följeslagare. Rasen är också kusin med siamesen och karaktäristiska kännetecken för dessa raser är bland annat deras stora framåtstående öron och långa smala kropp.

– Zting Ray är mer som en hund än en typisk katt och vill alltid vara med en överallt. Väldigt social och väldigt trevlig, säger matte.