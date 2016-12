TV: Här dansar rektorerna in julen – i egen musikvideo

Lagom till jul har rektorerna på Rimboskolorna Bålbro, Långsjö och Rånäs spelat in en egen musikvideo i äkta dansbandsstuk. Under namnet The Rektorz sjunger rektor Niclas Gustafsson och biträdande rektorerna Sara Björklund, Erik Nord och Cecilia Evans i låten "Vi dansar in julen".

– Det var jätteroligt, att göra något så att både personal och elever känner att man kan ha lite roligt på skolan, säger Erik Nord.

TV: Rimborektor får jaga in sin personal inför skolstart

Bakom idén står Emil Wickman och Lotta Salo.

– Det började med att det var en del i vår julkalender där vi hittade på storyn att rektorerna som alltid är så stressade och har så mycket att göra i själva verket höll på med annat och i hemlighet spelade in en skiva, berättar Emil Wickman.

– Sen tänkte vi att det vore kul att ta det ett steg längre och spela in en musikvideo, Lotta skrev en låt, och så frågade vi om rektorerna ville vara med – det ville de.

Bakom själva musikarrangemanget står Bengt Hilding, ledare för Kulturskolan i Rimbo för.

Det är inte första gången som rektorerna bjuder på sig själva. I höstas jagade de pokémon på skolgården – se filmen här!

LÄS MER: Elever på Rimboskolorna bjuder på en egen julkalender: "Ett riktigt äventyr"