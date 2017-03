Rimbo byter namn till Västertälje: "Nu är det slut på Norrtäljes dominans"

Rimbo byter namn till Västertälje. Det beslutade kommunfullmäktige i ett extrainsatt möte sent på fredagseftermiddagen.

Motionen om namnbytet, som i all hemlighet varit på beredning hos kultur- och fritidsnämnden, fick positivt gehör hos samtliga ledamöter – och frågan var alltså så angelägen att ingen ville vänta med att rösta till måndagens officiella sammanträde i fullmäktige.

Bakom initiativet står kommunalrådet Olle Jansson (S), själv boende i Rånäs. I motionen står bland annat:

"Alltför länge har kommunen varit för Norrtälje-centrerad. Därför föreslås att Rimbo byter namn till Västertälje."

– Det får vara slut på Norrtäljes dominans, det finns faktiskt andra orter i kommunen. Genom att byta namn till Västertälje sätter vi Rimbo på kartan, både lokalt och nationellt, säger Olle Jansson.

Varför just Västertälje?

– Rimbo ligger ju väster om Norrtälje, då kändes det som ett logiskt alternativ. Men det fanns också andra förslag: som Superstaden, Roslagskärnan, och det lite mer oseriösa Bimbo. Men till slut var det Västertälje som kändes mest relevant.

Enligt Kita Mmarg, gästforskare och språkvetare vid Uppsala universitet, är det inte förvånande att just Västertälje är nya namnet.

– Sverige är likt England ett gammalt land där det redan under vikingatiden restes mycket samhällen emellan. Det skapade en tidig tradition av att döpa samhällen efter väderstreck - ett sätt att lokalisera sig innan kartorna var fullt utvecklade, säger hon.

Som exempel nämner Kita Mmarg orter som Södertälje, Norrköping, Västerås och Östersund. Och så Norrtälje då såklart.

– Däremot tycker jag det känns tråkigt att ett ortsnamn som ligger så fint på tungan försvinner. Rimbo har en otroligt härlig lingvistisk klang. Vad många kanske inte heller vet, är att orten Rimbo ursprungligen hette "Ringbo" med anspelning på att ortsfolket bodde runt den cirkelformade fornborgen.

Men vad tycker då Rimboborna om förändringen?

Bengt Hilding, Rimbobo och rektor på Kulturskolan i Rimbo, är allt annat än nöjd. När NT träffar honom och tre av hans kollegor på Kulturskolan ligger en upprorisk stämning i luften.

– Det är ju helt idiotiskt! För det första är namnet mycket fulare än Rimbo. Sedan kan jag inte förstå hur de tar sådana här beslut utan att fråga oss som bor i Rimbo först. Det gör mig mest förbannad just nu, säger Bengt Hilding.

Framför allt frågar sig Bengt varför ingen i Rimbos samrådsgrupp har nämnt namnbytet – han beskriver hemlighållandet som "anmärkningsvärt".

– Kulturskolan, som firar tio år i år och har etablerar sig som just Rimbo kulturskola, måste vi byta namn nu? Det här förändrar Rimbos identitet i grunden, ett namn har ju en historia. Det är inte som att byta namn på ett schampo, säger han och tillägger:

– Vi har ju Rimbodagen, Rimbo badhus - och inte minst Rimbo IF. Jag har varit i kontakt med Rimbo IF nu på morgonen och de låter hälsa att de inte accepterar att ändra namn till Västertälje IF.

Olle Jansson menar att det här sätter Rimbo på kartan och utmanar Norrtälje – är inte den tanken god?

– Jo visst är den det, men det här är fel metod. Med den logiken vore det mer logiskt för Norrtälje att byta namn till Österrimbo – för Rimbo är enligt min åsikt mer känt än Norrtälje, säger Bengt Hilding.