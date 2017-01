Greven om väg 77: "Det här är en skada för bygden"

Det är tusentals människor som nu kommer att få en väg som går över deras tomter.

När NT når greve Gustaf Lagerbjelke har han ännu inte hört om beslutet.

– Det är tusentals människor som nu kommer att få en väg som går över deras tomter och det kommer folk inte tycka är särskilt roligt, säger han.

I juni 2016 lämnade greve Gustaf Lagerbjelke in en ansökan till kommunen om att få bygga söder om Rimbo. Han skulle då bygga 90 nya bostäder – om han slapp väg 77.

I ansökan stod det att han ville bygga en blandning av olika bostadstyper: parhus, fristående hus samt kommersiella fastigheter kring området Rimbo-Asplund och Rimbo-Söderby.

Ansökan om bygglov lämnades däremot in under ett villkor –att väg 77 inte skulle dras söder om Rimbo, ett besked som Trafikverket lämnade under tisdagen.

– Det har ju varit väldigt mycket diskussion i den här frågan och det är en väldigt besvärlig fråga för de som bor på de här markerna, och vad de får utstå genom att man fattar ett sådant här beslut, säger Gustaf Lagerbjelke.

Kommer du att överklaga?

– Det blir säkert så, jag kan inte tänka mig något annat. Det här är en skada för bygden, man kan inte göra hur som helst om man tillhör en myndighet. De har ett ansvar för att inte fatta ett beslut som är till skada.

