Skadades i lägenhetsbranden – nu har samtliga fått lämna sjukhuset

Enligt uppgifter från grannar pågick det en stökig fest under natten mot söndagen i den aktuella lägenheten.

Tre personer fördes med ambulans till Norrtälje sjukhus efter branden. NT rapporterade om att en man blev allvarligt skadad, han ska ha släpats ut ur lägenheten av andra personer på festen. Han klarade sig dock med lindriga skador.

– Man befarade inledningsvis att patienten kunde ha andats in mycket rök och han hölls därför under observation, men har nu kunnat skrivas ut med endast en lättare brännskada, säger Per Grundberg, kommunikationsansvarig på vårdbolaget Tiohundra.

De övriga patienterna har också fått lämna sjukhuset.

Lägenheten är avspärrad och har på måndagsförmiddagen inte kunnat undersökas på grund av värmen och giftiga gaser. Huset kommer att undersökas av tekniker så snart det är möjligt. En förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet är inledd, enligt polisen.

