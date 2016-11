Norrtäljebon satsade en 200-lapp och vann en halv miljon kronor – så gjorde han

Helgen 29-30 oktober spelade Engin Kaya på 14 matcher hos spelbolaget Bet 365. 13 av dem spelades under lördagen och under hela dagen kunde han se det ena spelet efter det andra trilla in.

På flera av matcherna har han använt ett handikappspel där ett av lagen "börjar i underläge".

– Att Real Madrid skulle vinna hade gett mig knappt 1,10 gånger pengarna, men nu satte jag ett handikappspel där de från start låg under med 0–2. När de sedan vann med 4–1 fick jag 1,55 på den matchen. Jag försöker alltid leta bra handikappodds, säger Engin som sent på lördagskvällen hade 12 av de 14 matcherna inne.

Då hade Juventus kvar att vinna mot Napoli på lördagen och Chelsea skulle besegra Southampton dagen efter.

När Juventus gjorde 1–0 fick han ett erbjudande om att "stänga kupongen" och plocka ut 170 000 kronor. Men han vägrade. När sedan Napoli gjorde 1–1 gick värdet ner till 20 000. Men Engin höll i kupongen och när Juventus gjorde 2–1 fick han erbjudande om att strunta i den sista matchen och plocka ut 190 000 kronor.

Men han vägrade återigen och inväntade söndagens möte med 13 av 14 rätt på kupongen.

– Det blev inte mycket sömn den natten, säger Engin och skrattar.

Söndagens match mellan Chelsea och Southampton såg han hemma hos en kompis. När Chelsea gjorde 1–0 kunde han andas ut något, dessutom erbjöd sig spelbolaget återigen att stänga kupongen, nu till ett värde på drygt 340 000 kronor. Men Engin ville ha mer än så och väntade ut matchen som slutade med 2–0 till Chelsea.

Och in på Engin Kayas spelkonto kom drygt 531 000 kronor.

– Nu ska jag bjuda kompisarna på en fet resa och så kommer jag köpa nånting till familjen också, säger mästertipparen som vunnit stora pengar på fotboll tidigare.

Men att med en insats på 200 kronor vinna över en halv miljon var första gången.