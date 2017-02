Målformen håller i sig för Emil Skogh – Tvåmålsskytt när hans Örgryte krossade Assyriska

Nykomlingen i superettan, anrika Örgryte IS, inledde i går träninsmatchandet inför kommande säsong. Och som laget gjorde det. Segern skrevs till hela 8–0 mot Assyriska. Och för två av målen svarade Emli Skogh, yttermittfältaren som satte 25 mål för BKV Norrtälje i division 2 i fjol.

– Det var jättekul för laget att inleda säsongen så här. Det var lite det vi önskade på förhand. Att få träna vårt anfallsspel och nu fick vi göra det. Jag tycker att vi hittade en bra kemi med samtliga. Det var en bra inledning, säger han till fotboll.ois.se, ÖIS hemsida.

Han berättar vidare om målen:

– Vid första målet gör jag det jag har tränat på. Jag tar en djupledslöpning in bakom backlinjen. Sebbe (Sebastian Carlsén) ser det och slår in en perfekt långboll bakom. Jag tar ner den, rundar målvakten och lägger in den. Andra målet var det Johan (Elmander) som bröt in mellan deras mittfält och backlinje vilket gjorde att jag överlappade honom och fick den i steget mellan mittback och ytterback. Jag kom fri och lade in den också.

Emil Skogh blev 2016 utsedd till årets mittfältare bland landets alla division 2-klubbar. Han är också nominerad till årest manliga idrottare vid Norrtälje Idrottsgala som arrangeras fredag den 10 februari. Han är där även en av kandidaterna till NT-sportens Guldankare för årets idrottsprestation 2016.

