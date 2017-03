Alla som vill får under veckan lämna in kläder på Roslagens sparbanks kontor och på lördag är bankens mötesplats på Norrteljeporten öppen mellan klockan 11-15 för de som vill köpa second hand-kläder för tio kronor plagget.

Pengarna som samlas in och de kläder som blir över skänks sedan till Pingstkyrkan Second Hand i Norrtälje, meddelar Roslagens sparbank.

Under Earth hour den 25 mars kommer bland annat kommunhuset Ankaret och Rådhuset att släcka ner lamporna mellan klockan 20.30-21.30.