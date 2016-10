Hjälp för miljoner från loppis och second hand

Roslagsblomman, Röda Korset, Roslagskraft och Pingstkyrkan i Norrtälje är bara några av de hjälporganisationer i Roslagen som satsar på permanenta loppisar eller second hand för att få in pengar till hjälpbehövande. Allra störst har Pingskyrkan i Norrtälje blivit. Under de sju år som de verkat på Görla industriområde har deras second hand genererat många miljoner som oavkortat gått till hjälpverksamhet. Hjälpen har nått såväl katastrofområden som biståndprojekt runt om i världen, och behövande familjer i Norrtälje kommun.

– Det har vuxit från år till år, men förra året skänkte vi över 800 000 kronor till olika biståndsprojekt runt om i världen och lokalt, säger Adam Gau, från pingstkyrkan i Norrtälje. Hur mycket det blir i år vågar han inte sia om, men det lär inte bli mindre.

Den här lördagen har han tillsammans med ett 15-tal medarbetare avlöst butikschef Joy Egserius. Antalet som hjälper till under de två försäljningsdagarna, som är tisdag och lördagar, varierar. Det kan vara upp till 25 personer som sköter allt från att hämta skänkta varor, till att hänga upp kläder på galgar och plocka upp på hyllorna, berättar han vidare.

Klockan har ännu inte slagit tio, men utanför portarna växer kön snabbt. Det är snålblåst och sju plusgrader ute. En av dem som står nästan allra längs fram i kön som började växa till sig en halvtimme tidigare, är Lotta Jansson. Hon är stamkund berättar hon. Och hon har inte missat många lördagar genom åren.

– Det finns ett stort utbud här med någonting för alla. Så jag har nog lagt åtskilliga kronor här. Men återbruk är ju jättebra, säger hon, och tycker att de spenderade kronorna är helt okej eftersom alla inkomster går till hjälpverksamhet.

Hon siktar den här dagen främst in sig på märkeskläder och kläder till barnbarn.

En timme senare på lördagarna öppnar Roslagsblomman sin loppis på Vigelsjövägen 3B. Den ideella föreningen Roslagsblomman startade 2013 och hjälper familjer med barn och unga som har det ekonomiskt svårt att få en meningsfull fritid.

Genom donationer och insamlingar har föreningen sett till att betala medlemsavgifter till idrottsföreningar, kulturskola eller vinterkläder. Den har inte lika många år på nacken. Inte heller lika stora lokaler - eller lika stort antal besökare. Men den har ändå lyckats samla ihop cirka 70 000 kronor per år till sina lokala hjälpprojekt.

– Av den summan kommer sex- sju tusen från vår loppis, säger Marie Sandström, som är en av grundarna.