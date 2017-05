Fordonsprogrammet på Roden får 100.000 till nya verktyg

Rodengymnasiet är en av fyra skolor med fordons- och transportprogram med inriktning på personbil i landet som har tilldelats Kamasa Tools Framtidstipendium. Syftet med stipendiet, som instiftades förra året, är att locka fler unga till fordonsprogrammen då branschen skriker efter fler kvalificerade bilmekaniker.

Henrik Nilsson, yrkeslärare på Roden, är jätteglad:

– Norrtälje kommun har under senare tid tagit emot ett stort antal nyanlända. Kommunen och skolan arbetar aktivt för att de ska integreras i samhället och fordonsprogrammet har som mål att utbilda ett tiotal nyanlända per år. Något som såklart kräver resurser, men som vi är övertygade om gynnar branschen på sikt. Ibland har det inte funnits medel att köpa in verktyg som behövs för att följa branschens utveckling – men nu har vi möjlighet att ge våra elever kunskap och erfarenhet av att använda verktyg som faktiskt används på arbetsplatserna, säger Henrik Nilsson i ett pressmeddelande.

Stipendiet innebär att ansvariga för fordonsprogrammet får välja verktyg ur Kamasa Tools sortiment till ett marknadsvärde av 100.000 kronor.