De arrangerar bröllopsmässa i Roslagen efter förra årets succé: "Lyfter fram lokala företag"

Många par väljer att gifta sig i Roslagen. Därför tyckte Elina Holmström, Hillevi Lindblom och Mia Lewell att det var på tiden att arrangera en bröllopsmässa här.

– Roslagen är en väldigt attraktiv plats för bröllop. Det är många som kommer hit just till Roslagen för att gifta sig i skärgården, säger Hillevi Lindblom som driver Pensionat Granparken.

Förra året arrangerade Roslagsbröllop sin första bröllopsmässa, något som blev succé enligt arrangörerna. De tror att efterfrågan finns för ett sådant arrangemang.

– De bröllopsmässor som finns är i Stockholm eller andra stora städer – och de är ofta väldigt pampiga. Vi vill visa på det lokala, närprducerade och personliga, säger Elina Holmström.

– Tanken är att det ska vara ett vinnande koncept att skapa ett kontaktnät och kunna rekommendera blivande bröllopspar fotograf, hår & makeup, kläder, blommor, catering och så vidare. Vi vill sammanfoga lokala aktörer som finns på plats i Roslagen och lyfta fram varandra, säger hon.

Idéen om att arrangera en bröllopsmässa har funnits hos dem länge.

– Det var så roligt när vi träffades alla tre, jag och Mia hade kontakterna men letade efter en plats. Hillevi hade lokaler men inte kontaktnätet, säger Elina.

Det var 15 utställare som deltog förra året och många besökare.

– Förra året var det bra uppslutning, det blev lyckat. Vi vill dubbla det i år så att vi har 30 platser för lokala Roslagsföretagare, säger Elina Holmström.

Vad är förväntningarna?

– Att vi kan locka fler Roslagsföretag med anknytning till bröllop och fler besökare.

3 heta bröllopstrender:

► Utomhusbröllop. Det är många som vill ha en hemtrevlig känsla på festen, som väljer att ha bröllopsmiddagen i trädgården – och som väljer att gifta sig i trädgården.

► Personlig nisch – "do it your self". Bröllop med personlig stil och individuell klädsel.

► Stora fester. Även om vi ser att många väljer "enklare" bröllop så är det fortfarande många som väljer att ordna stora, pampiga fester.

5 tips till blivande brudpar:

► Fundera över vad just ni vill ha för typ av bröllop! Vad uppskattar ni? Vad är viktigt för er? Vad vill ni prioritera? Kläder, fotograf, mat, vin, musik.

► Låt er inspireras! Läs tidningar, bloggar, sociala medier och mässor.

► Engagera människor i er omgivning! Be om hjälp, ni behöver inte gör allt själva.

► Gör en budget.

► Se till att njuta av er dag!