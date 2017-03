Byt bort och fynda istället för att kasta – på stor klädbytardag

Den som vill delta på Klädbytardagen kan lämna in dam- och herrkläder och sedan byta dem mot nya plagg till sin garderob. Man får ta med sig max 10 plagg, som ska vara hela och rena. För varje klädesplagg man lämnar in får man ett. Kläderna kan lämnas in den 21 april mellan klockan 15 och 18 och den 22 april från klockan 09.

Evenemanget som drog många besökare förra året, tar plats i Folkets hus i centrala Norrtälje. Mellan klockan 10 och 15 pågår klädbytet. Eventet är gratis att delta i.

Läs mer om eventet på Norrtälje kommuns hemsida .