Buss backade in i busskur på busstorget

Vid kvart i sju på lördagskvällen gick Kjell Knutzén och hans fru Ing-Marie vägen hem förbi busstorget i Norrtälje. När de kom till hållplatsen närmast biblioteket blev de mäkta förvånade.

– Vi såg en buss som plötsligt började backa mot en busskur där det stod fyra personer.

På grund det faktum att avståndet till busskuren var så kort, insåg de båda att det där inte skulle gå bra.

– Så min fru fick dem att skynda sig ut ur busskuren.

Detta räddade, enligt Kjell Knutzén, dessa personer från eventuella skador från bland annat glassplitter. För busschauffören fortsatte backa tills det tog stopp i busskuren. Bland annat slogs bussens bakruta sönder.

Han blev dock mycket förvånad över att chauffören inte kom ut ur bussen för att se efter vad som hänt. När han knackade på bussrutan och påpekade detta, frågade chauffören istället om någon var skadad och om Kjell var polis. Kjell gav ett nekade svar på båda frågorna.

– Då sa chauffören att jag inte hade med saken att göra, säger Kjell Knutzén som påpekar att han själv uppträtt mycket sansat men ändå blivit väldigt otrevligt bemött.

Makarna Knutzén anmälde under söndagen det inträffade till SL som i sin tur skickade en anmälan för utredning till Nobina.

På Nobinas pressjour bekräftar Maryam Yazdanfar att man fått in en incidentrapport om att en buss backat in i en busskur på busstorget i Norrtälje under lördagskvällen. Men att man inte kan behandla ärendet förrän under måndagen.

– Vi kommer att utreda frågan under måndagen. Vi kommer att prata med föraren. Och vittnens uppgifter kommer absolut att tas i beaktande. Det är vad jag kan säga i dag, säger hon under söndagen.