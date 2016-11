Bana snart redo för skridskosäsong

Det finns goda chanser att redan i november få åka skridskor på bandybanan i Norrtälje. Det behöver inte ens vara minusgrader för att den ska bli klar.

– Det optimala är runt noll grader eller kallare, med klara nätter och maximalt 5-6 plusgrader på dagarna, för att vi ska hinna få isen åkbar på en och en halv vecka, säger Patric Nydahl, vd på Sportcentrum.

Förhoppningen varje år är att få isen klar på bandybanan lagom till höstlovet. Men de senaste årens milda höstar har gjort det svårt att uppfylla. I mitten av november brukar det däremot gå bra att åka, även om det inte är minusgrader ute.

– Vi tittar ständigt på väderprognoserna för att se hur de närmaste två veckorna ser ut. Så fort förutsättningarna finns så börjar vi.

Konstisen bildas med hjälp av tunna rör som ligger en centimeter under grusplanen. När planen blivit rejält blöt, med hjälp av kraftfulla vattenspridare, slås aggregaten på så att värmen dras ur backen och is bildas runt rören i marken. Med tiden växer isen och redan efter någon millimeter isyta, målas den vit för att reflektera solstrålar och därmed inte lika lätt bli uppvärmd av solen. Efter ytterligare några millimeter is målas linjerna och slutligen, när den är minst tre centimeter tjock, är den redo att ta emot skridskoåkare.

– Sen håller vi tummarna att det inte blir för varmt så att isen smälter.

Säsongen sträcker sig fram till och med vecka nio. Sportlovsveckan är alltså sista chansen att åka skridskor utomhus på bandybanan. Vilka tider som gäller för allmänhetens åkning samt uppdateringar om isens status, visas på www.norrtaljesportcentrum.se där man hittar "visa tider för allmänheten". Här finns också tider för åkning inomhus i Sportcentrum. Den står sig fin i ur och skur.