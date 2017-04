3 anledningar till att du ska orka bry dig om folkomröstningens vara eller icke vara

1. Folkomröstningen kostar 2 miljoner kronor av dina skattepengar

Att arrangera en folkomröstning med all administration och arbete runt kostar drygt två miljoner kronor. Det är pengar som skulle kunna användas till annat. Men eftersom det med all sannolikhet blir till just en folkomröstning de går, så borde du engagera dig. Det är ju dina pengar.

2. Din rösträtt är en ynnest som inte alla har

Folkomröstning är ett demokratiskt verktyg som sällan utnyttjas. När det gör det, bör du som får lov att tycka till också göra det. Är ditt känslomässiga engagemang svalt inför just denna frågan? Tänk större bilden. Nästa gång kanske det är något som för dig är jätteviktigt. Om du inte är nöjd med röstningsalternativen – rösta blankt. Då visar du att du utnyttjar din demokratiska rätt och att verktyget folkomröstning är värt att använda.

3. David mot Goliat

Folkomröstningar är ovanligt. Senast vi hade folkomröstning i Norrtälje var 1994 då vi röstade om kommundelning. Roop försökte få till en folkomröstning om hamnen, men lyckades inte. Det är intressant att invånarna här går in och underkänner politikernas jobb, och knäpper dem lite på näsan.