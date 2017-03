Sikta mot stjärnorna tillbaka i Hallstavik

Det är andra året som eleverna i årskurs tre på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet på Carl Wahren gymnasium arrangerar tävlingen. Det är ett projektarbete i deras kurs i entreprenörskap. Tidigare arrangerades tävlingen under många år på Rodengymnasiet i Norrtälje.

I juryn sitter riksdagsledamoten (C) Per Lodenius som deltagit i juryarbetet under många upplagor av Sikta mot stjärnorna. Hans jurykollegor i år är ridskolechefen Leila Bull och Marcus Nilsson, lärare på Carl Wahren gymnasium.

I år är 12 bidrag anmälda. De tävlande kommer från hela kommunen.

Sikta mot stjärnorna äger rum på Fokets hus fredagen den 10 mars klockan 18.