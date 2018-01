"We shall overcome" tillhör alla

Texten och musiken till protestsången "We shall overcome" är från och med nu fri för vem som helst att använda. Beslutet om upphovsrättsfrågan har fattats i en domstol efter att den första stämningsansökan lämnades in 2016, och gäller 1960 och 1963 års versioner.

Det är bland annat producenterna för Lee Daniels film "The butler" (2013) som drivit frågan om att lyfta låtens upphovsrätt. De betalade dyra pengar för att använda en liten del av den i filmen, och stämde 2016 rättighetsförvaltarna The Richmond Organization and Ludlow Music.

Beslutet kommer lite mer än ett år efter att domstol beslutat att en annan världskänd låt, "Happy birthday", får användas fritt i filmer och tv-serier.

"We shall overcome" är ursprungligen en gospel som spelades in första gången i början av 1900-talet. Den blev senare blev en protestsång och enormt viktig för den amerikanska medborgarrättsrörelsen med start i slutet av 1950-talet och har spelats in av en lång rad artister, som Pete Seegers, Joan Baez, Bob Dylan och Bruce Springsteen.