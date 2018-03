"Sopranos" får långfilmsuppföljare

Väntan är över. "The Sopranos" får en fortsättning i form av en långfilm. Seriens skapare David Chase har skrivit manus till "The many saints of Newark" som nu har plockats upp av filmbolaget New Line Cinema, skriver The Wrap.

Filmens handling utspelar sig på 60-talet och enligt tidningen väntas flera av rollfigurerna från den hyllade HBO-serien dyka upp i filmen.

"David är en mästerlig historieberättare och vi, och våra kollegor på HBO, är överlyckliga att han har bestämt sig för att återbesöka, och utöka, 'Sopranos' universum i en långfilm", säger Toby Emmerich, styrelseledamot på Warner Bros som äger New Line, i ett pressmeddelande som Deadline har tagit del av.

David Chase är med och producerar filmen och ska vara med och välja ut dess regissör.