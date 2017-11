"Say my name" kan bli årets låt

Fyra låtar har chans att vinna Musikförläggarnas pris för årets låt. En av dem är Tove Styrkes "Say my name". En låt som har hyllats både i Sverige och internationellt. Världsstjärnorna Miley Cyrus och Lorde har lagt in hiten på sina Spotifylistor och Elton John applåderade den i sitt radioprogram. Även för sångerskan själv håller den högt.

Blev startskottet

Jag var kanske rädd att jag sagt mitt och nu var kreativiteten slut. Men "Say my name" blev startskottet på något annat. Den har en helt annan ljudvärld och ett helt annat skrivsätt. Med den bevisade jag för mig själv att jag kan skriva och är en kreativ person, säger hon.

Tove Styrke kallar låten för "sin baby" och har den som favorit i sin egen katalog. Att vara nominerad i kategorin årets låt betyder därför mycket.

Det är ett erkännande i sig. Det är roligt att den har nått fram till folk och att folk uppskattar den, säger hon.

Album om kärlek

Låten var den första Tove Styrke fick ur sig som en del av det som väntas på nästa års album. På den kommande plattan får "vanliga känslor" ta plats och inte världsproblem och samhällsstrukturer som på föregångaren "Kiddo", förklarar Tove Styrke.

Min förra skiva var en reaktion på världen vi lever i och en reflektion över min egen plats blandat med fantasy typ. Nu lockade det med motsatsen. Mer "jag vill ha dig, vill du ha mig?", hur människor integrerar med varandra och varför man klickar och inte. Så det är kärlek och när kärleken inte funkar, säger hon till TT.

Priset är branschorganisationen Musikförläggarnas utmärkelse för svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Vinnarna presenteras på Berns i Stockholm den 10 november.