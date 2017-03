Startfältet klart efter Andra chansen – Loreen missar finalen

Loreen gick in i Melodifestivalen 2017 med ett tungt favoritskap på sina axlar. Det blir ju lätt så när man tidigare inte bara vunnit i Sverige utan också kammat hem hela Eurovision Song Contest.

Redan inför deltävlingen i Skellefteå förra helgen stod det dock klart att hon inte ställer upp med någon ny "Euphoria". Årets bidrag "Statements" är inte lika direkt och det avancerade numret kan närmast liknas vid en konstperformance.

Det visade sig vara väl svårsmält för tv-tittarna som skickade Loreen till Andra chansen i stället för direkt till final. Och när även Andra chansen-publiken nu gav henne nobben står det klart att hon är ute ur tävlingen. "Loreexit" har blivit verklighet.

– Ja, vad säger jag? Jag är galet tacksam för att jag fick kreera någonting som är jävligt annorlunda, men jag visste att det kunde bli så här just för att numret är så annorlunda, säger Loreen.

– Lite besviken är jag, men det har med mitt ego att göra. Större delen av mig är tacksam.

Till final gick i stället Youtube-stjärnskottet och schlagerdebutanten Anton Hagman med poppiga bidraget "Kiss you goodbye". Under veckan i Linköping har han knappt vågat nämna Friends Arena utan mest pratat om att det är en ära att få dela scenen med Loreen.

Nu har han också besegrat henne.

– Jag var helt säker på att jag skulle åka, alltså hundra procent säker. Men när de sa mitt namn surrade det bara i hjärnan och jag svor. Det känns konstigt. Jag vet inte hur det är möjligt, säger Anton Hagman.

Tidiga favoriter

Kvällens första duell kallades på förhand för "killduellen". Två grupper, FO&O och De Vet Du, ställdes mot varandra.

Den ovissa duellen vanns till slut av FO&O som nu får tävla i finalen.

– Vi var livrädda för De Vet Du, men vi har aldrig tvivlat på våra fans, säger Oscar Enestad i FO&O.

Intervjun avbryts av De Vet Du-medlemmen DJ Hunk som tränger sig in bland FO&O-kollegorna och börjar posera. Snart landar en hand tillhörande De Vet Dus Johan Gunterberg på den barbröstade dj:ns axel.

– Hur fan kan du lämna oss nu när vi är på botten, undrar Gunterberg skämtsamt.

Klar för Friends Arena är också Lisa Ajax som vann kvällens poppigaste duell.

De forna "Idol"-deltagarna Axel Schylström och Lisa Ajax ställdes mot varandra i en match som de båda inblandade trodde skulle avgöras med minsta möjliga marginal. I Andra chansen satsade de båda artisterna på helt olika strategier – Schylström uppdaterade sitt nummer med en massa pyroteknik och nya kläder medan Ajax valde att inte ändra någonting i sin selfie-show, och hon kommer inte att ändra någonting inför nästa vecka heller.

– Jag ska göra precis som jag gjort det nu, säger Lisa Ajax, som nu kan pusta ut efter att ha varit "nervös hela dagen".

– Jag var nervös för min egen del, men också för alla andra.

Omaka duell

Den kanske mest omaka duellen stod mellan gladpoppiga Boris René och rockiga Dismissed. Deras respektive låtar och nummer skiljer sig åt så mycket att de på förhand inte ens ville se på det hela som en tävling.

Det handlade egentligen mest om vad publiken var mest sugen på att se – ett dansnummer med mycket pyro eller en normbrytande modevisning/rockkonsert.

Finalplatsen kneps till slut av Boris René.

– Det finns ingen människa som är skapad för att sitta i green room och vänta. Men när mitt namn ropades upp var det magiskt, helt fantastiskt, säger han.

Så blir startordningen i Melodifestivalens final

1. Ace Wilder: "Wild child"

2. Boris René: "Her kiss"

3. Lisa Ajax: "I don't give a"

4. Robin Bengtsson: "I can't go on"

5. Jon Henrik Fjällgren featuring Aninia: "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh

dåaroeh)"

6. Anton Hagman: "Kiss you goodbye"

7. Mariette: "A million years"

8. FO&O: "Gotta thing about you"

9. Nano: "Hold on"

10. Wiktoria: " As I lay me down"

11. Benjamin: "Good lovin'"

12. Owe Thörnqvist: "Boogieman blues"