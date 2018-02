Mardrömsstudion släpper sista skräckkapitlet

Efter att tidigare mest ha jobbat med redan etablerade spelserier släppte Malmöbaserade Tarsier studios i slutet av april i fjol sitt första egna originalspel. Med "Little nightmares" blev en dröm sann för spelutvecklingsföretaget, som en gång i tiden startade som ett studentprojekt i Karlshamn.

Det är fantastiskt att få göra ett eget originalspel. Det är alltid en osäkerhet om man kan göra det som en studio. Sätta ihop något från start utan att ha någon att luta sig emot som när vi jobbade med Little big planet. Jag tror att det här definitivt skapar nya möjligheter för företaget, säger Gustaf Heinerwall, kreativ chef.

"Det är fantastiskt"

Spelet, som ges ut av Bandai Namco, har hyllats av kritiker och redan i utvecklingsfasen köpte de amerikanska bröderna Antony och Joe Russo (som bland annat har gjort "Captain America: Infinity war") upp tv-rättigheterna till spelet. Serietidningar har skapats utifrån spelet och "Little nightmares" har nominerats till prestigefulla priser.

Du vet aldrig hur människor kommer att reagera, men det är fantastiskt hur det har tagits emot. Även om vi inte riktigt har hunnit ta in allt ännu, säger Heinerwall.

Direkt efter att huvudspelet släppts kastades Tarsier - som under fjolåret även lanserade sin andra egenskapade titel i form av virtual reality-spelet "Statik" - rakt in i processen att skapa nya kapitel till spelet. Under tio hektiska månader har företaget skapat tre tillägg till huvudspelet. De två första släpptes i juli respektive november i fjol. Det sista kapitlet i skräckspelet når spelarna på fredagen.

Nu för tiden tenderar många utvecklare att utelämna saker från huvudspelet för att folk ska köpa DLC (tillägg) till det, men vi ville inte ta oss an detta på det sättet. Vi ville att "Little nightmares" skulle vara ett fullständigt spel. Vi visste att vi ville ha en parallell berättelse till huvudspelet, men vi har fått utveckla berättelsen under resans gång, säger berättaransvarige Dave Mervik.

Inga clownmardrömmar

Det är Mervik som har skapat det universum som spelet utspelar sig i. I grundspelet är det flickan Six som undviker faror i en mystisk farkost långt ute till havs. I de två efterföljande tilläggen till spelet är det "the Runaway Kid" som spelarna får navigera i en främmande och läskig vuxenvärld. Medvetet har studion valt att inte vara för specifika. Det handlade snarare om att väcka människors mest grundläggande rädslor, som har uppstått redan i barndomen. Exempelvis ett barns rädsla för att vara ensam på en främmande plats.

Det är något som alla kan relatera till snarare än att en person kanske har mardrömmar om clowner och en annan om varulvar. De grundläggande mänskliga rädslorna är roten till alla konstiga mardrömmar, säger Dave Mervik.