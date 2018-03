Lindgren: Det har varit en omtumlande turné

Jag har haft jätteroligt och ska verkligen njuta nu när jag får stå inför 30 000 personer och köra vår show en sista gång, säger programledaren.

Klockan 20 på lördag drar öppningsakten i gång och ledmotivet "One together", som även framfördes i festivalens första deltävling, ska knyta ihop säcken.

Det är samma låt men en ny version med fler dansare och mer fart och fläkt. Vi ska visa upp arenan, skryta lite med hela cirkusen och få fart direkt in i öppningen, säger David Lindgren.

Mellanakt om kritiken

Även programmets tre mellanakter blir fartfyllda. Den första är en hyllning till Jan Malmsjös "Vår bästa tid är nu" från 1985. Den andra är en nytolkning av fjolårets vinnarlåt "I can't go on".

Den tredje mellanakten blir speciell. Vi har gjort ett shownummer som handlar om all kritik vi fått under årets turné, säger David Lindgren.

Och kritik har det varit gott om, både gentemot manus, tittarsiffror och mellanakter. Speciellt jobbigt var det för Lindgren under den tredje deltävlingen i Örnsköldsvik.

Vad jag än gjorde så tyckte folk illa om det. Jag blev oinspirerad och kände "va fan spelar det för roll egentligen". Det var tungt men direkt när jag började köra inför publik igen så påmindes jag om varför jag har valt det här yrket.

Skulle göra det igen

Trots kritiken kommer Lindgren att se tillbaka på tiden som ensam programledare för Sveriges största underhållningsshow med ett leende.

Det har varit en omtumlande turné men att axla ansvaret har lärt mig att hantera press från media, tyck från folk och kritik. Det är så man utvecklas som artist och människa, genom att utmana sig själv.

Hellre det än att bara sitta hemma och inte göra något, och tycka massor om vad andra gör.

När han nu på lördag åter ställer sig på scenen är det för sista gången - i alla fall på ett tag.

Jag skulle absolut ställa upp som programledare igen, men jag skulle behöva sitta ner och prata med familjen om det först.