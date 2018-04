Kris i Svenska Akademien - tre nya avhopp

Historikern, författaren och tidigare ständige sekreteraren Peter Englund meddelar beslutet på sin hemsida. Han skriver att det i november först verkade finnas en samsyn om hanteringen av krisen.

"Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig - Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig."

"När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar, enligt mitt sätt att se det, tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara", fortsätter Englund, vilket Aftonbladet rapporterade först.

I ett mejl till TT skriver Englund att han avböjer att svara på frågor.

Tidigare på fredagen meddelade Kjell Espmark och Klas Östergren att de också lämnar.

Danius förstår

Den ständiga sekreteraren Sara Danius säger till Svenska Dagbladet att hon inte är chockad över att de tre väljer att lämna.

Det är mycket ledsamt. Men jag förstår hur de resonerar.

På frågan om hon själv funderat på att sluta som ständig sekreterare svarar hon:

Ja, det har jag gjort. Det är så man gör i sådana här situationer, man väger olika alternativ mot varandra. Men jag menar att vårt uppdrag är så viktigt att det är större än våra meningsskiljaktigheter. Jag har kommit fram till beslutet att jag ska fortsätta så länge jag orkar, men att jag ska jobba för det rätta.

Ett uteslutningsärende

Redan står Kerstin Ekmans och Lotta Lotass stolar tomma, av andra skäl - men nu blir alltså de 18 till 13.

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på Akademiens uppdrag genomfört en utredning om ledamöternas kopplingar till kulturprofilen, som anklagas för sexuella övergrepp på flera kvinnor.

Enligt flera medier har ledamöterna informerats om utredningens resultat - och avhoppen har kommit strax därefter.

Akademiledamoten Anders Olsson säger till TT att han inte haft kontakt med de tre avhopparna. Men han gissar att en infekterad fråga om uteslutning av en ledamot kan ligga bakom deras beslut.

"Några till"

Olsson bekräftar att en omröstning har genomförts.

Akademien har bestämt sig för att med klar majoritet inte utesluta ledamoten och där har de tre haft en avvikande uppfattning.

TT: Är det bara de tre som har haft den uppfattningen?

Nej, det är några till. Men man måste ha två tredjedelars majoritet i Akademien för att utesluta en ledamot och här var det tvärtom så att vi hade en klar majoritet för att inte utesluta.

Akademiledamoten Göran Malmqvist uppger att advokatfirmans utredning presenteras offentligt nästa fredag.

"Med stor sorg"

Espmark säger till TT att han var omedveten om Englunds avhopp och att de nu tre ledamöternas avhopp "får vara våra enda kommentarer".

Det enda jag kan säga är att det var ett möte i går. Uppenbart är Akademien i kris, säger han.

TT: Är Akademien hotad?

Det får sekreteraren Sara Danius svara på. Jag förutsätter att det kommer en presskonferens nästa vecka där hon får svara de frågor vi ledamöter inte har rätt att yttra oss om.

På frågan om hans uttalanden ska tolkas som att han är väldigt besviken på Akademien svarar Espmark:

Nej, jag skulle snarare säga att det är med stor sorg som jag efter 36 års arbete i Akademien, 17 av de åren som ordförande i Nobelkommittén, tvingas lämna detta besked. Det är med stor sorg, så är det. Du får förstå att det är ett oerhört svårt beslut att fatta.

"Obskyra hänsyn"

Klas Östergren meddelar sitt beslut skriftligen till SvD:

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak".

Han avslutar med att citera Leonard Cohens låt "Leaving the table":

"I’m leaving the table, I’m out of the game".

Östergren berättade om sitt beslut för de församlade ledamöterna under torsdagens möte, bekräftar hans förläggare Stephen Farran-Lee för TT.

Jag pratade med Klas för en halvtimme sedan. Han var själv på plats under mötet och meddelade detta, säger Stephen Farran-Lee.