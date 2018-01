Helen Dunmore får postumt Costapris

Helen Dunmore tilldelas årets Costapris.

Dunmore, som avled i sviterna från cancer i somras, prisas postumt för lyriksamlingen "Inside the wave" som blev hennes sista. I sin motivering kallar juryn boken för "En makalös samling dikter - en fantastisk sista prestation".

Priset har delats ut sedan 1985 och består av 30 000 pund, motsvarande omkring 330 000 svenska kronor. Det prestigefulla priset, som årligen går till en brittisk eller irländsk bok, delas från början upp i fem olika kategorier: debutböcker, biografier, romaner, poesi och barn- och ungdomsböcker. De fem vinnarna tävlar sedan om huvudpriset för årets bästa bok.

Vid ceremonin i London på tisdagskvällen utsågs dessutom Luan Goldies "Two steak bakes and two Chelsea buns" till årets novell.