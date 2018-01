Blir "The square" Oscarsnominerad?

Om några timmar avslöjas Oscarsnomineringarna. Det största svenska hoppet är Ruben Östlund och dramakomedin "The square", som kan nomineras i kategorin bästa icke engelskspråkiga film. Satiren har redan stora internationella framgångar i bagaget då den har tilldelats Guldpalmen i Cannes och hela sex priser på European Film Awards. Tidigare i januari hade filmen även chans att få en Golden Globe men blev då utan statyett.

Just nu är "The square" en av 9 filmer som har gallrats fram av 92 titlar. I dag avgörs det alltså om den tar sig hela vägen till galan på Dolby Theatre i Los Angeles den 4 mars.

Jag blir mycket besviken om vi inte blir Oscarsnominerade, har Ruben Östlund tidigare sagt till TT.

I de tyngsta kategorierna pratas det mycket om "Three billboards outside Ebbing, Missouri" och "The shape of water". Filmerna har båda gått starkt under den pågående galasäsongen och spås nu få flera nomineringar, bland annat för bästa film och bästa regi samt för skådespelarprestationerna.

Andra filmer som utmanar är "Call me by your name", "Lady Bird", "The post" och "Get out".