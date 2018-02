Arabiska "SNL" förbjuds i Egypten

Den arabiska versionen av det amerikanska humorprogrammet "Saturday night live" stoppas från att tv-sändas i Egypten sedan landets granskningsorgan av medier klassat innehållet som oetiskt.

"Programmet använder konsekvent sexuella uttryck, fraser och gester som inte är passande för tittare och bryter mot etisk och professionell standard", skriver granskningsorganet i ett pressmeddelande.

Arabiska "Saturday night live" produceras i Kairo och började sändas för bara två år sedan. Originalversionen av "SNL" är känd för sin politiska satir. Den arabiska varianten har däremot hållit sig borta från att kommentera det politiska klimatet.

Konstnärer i Egypten menar att landets censur skärpts sedan president Abd al-Fattah al-Sisi kom till makten. Flera filmer har helt stoppats från visning i landet, bland annat prisbelönta "The Nile Hilton incident" och "In the last days of the city".