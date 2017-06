De tre senaste månaderna har varit tunga prismässigt för Norrtälje på bostadsmarknaden. Prismässigt per kvadratmeter går staden nedåt procentuellt, enligt Svensk mäklarstatistik. Norrtälje går ner med med –1.1% .

Skillnaden till övriga länet som, mycket till Stockholm stads förtjänst, pekar uppåt blir därmed allt större. Just nu är skillnaden till övriga länet 33 538 kronor per kvadratmeter. Under december till februari var den skillnaden 32 500 kroner per kvadratmeter.