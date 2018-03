Tuff start i Best Pairs för Thorssell och Jonsson – Fricke och Hancock till semifinal

Det blev ingen bra start på Best Pairs 2018 för Rospiggarna i Team Bauhaus . Jacob Thorssell körde in tre poäng på sina fem heat och Andreas Jonsson fick ihop 7+1. Det räckte till en sista plats som gör att man har en poäng med sig in i de sista två deltävlingarna.

För Max Frickes Starkom Racing Team gick det bättre då man tog sig till semifinal. Ficke, som körde in sex poäng genom två heatsegrar, fick förtroendet att köra i semin, men väl där fick man se sig besegrade.

I den andra semifinalen körde forne Rospiggen Greg Hancock för sitt Team Monster Energy. Tävlingen var Hancocks första efter axelskadan som satte stopp för körning förra säsongen. Det tog stopp även i semifinal för Team Monster Energy.

Vann tävlingen gjorde Fogo Power efter en femetta i finalheatet mot Trans MF.

Nästa deltävling körs i Rzeszow den 20 april.