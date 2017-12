Silly season: Lejonen bekräftar truppen – kommer ha tio (!) förare över 0,5-snitt

LÄS OCKSÅ: Experterna om speedway-Sveriges största snackisar: "Förödande för många förare – vansinnigt!"

LÄS OCKSÅ: Experterna om speedway-Sveriges största snackisar: "Lindgren är hetaste värvningen – och största flopprisken"

Speedwayens silly season går in på upploppet – då samlar Sporten alla artiklar och all information om de åtta lagbyggena.

Nedan finns en stor genomgång lag för lag, och längst ned i artikeln också en lista på alla förare som bytt klubb.

Viktigt att hålla koll på är att klubbarna precis som förra året har ett taksnitt på 10,25 och ett golvsnitt på 9,0 att förhålla sig till: Det betyder att det sammanlagda ingångssnittet för den startsjua som nomineras till varje match måste hålla sig inom de siffrorna (därför är förarnas ingångssnitt 2018 en väldigt viktig uppgift, som finns med i parentes bakom alla förares namn nedan).

Notera också att elitserielagen inte längre är tillåtna att ha gästförare i sina trupper. Detta innebär att alla förare som ska köra i elitserien 2018 måste vara skrivna i sina elitserieklubbar – däremot kan de köra som gästförare i de allsvenska klubbarna.

Speedwayens transferfönster stänger den 1 december.

Dackarna

Från: Målilla.

Placering 2017: Trea i elitserien, förlorade SM-kvartsfinalen mot Smederna.

Lagledare: Peter Karlsson (ersätter Mikael Karlsson).

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Patryk Dudek (1,987 i ingångssnitt 2018), Maciej Janowski (1,859), Greg Hancock (1,800, ny från Piraterna), Hans Andersen (1,421, ny från Lejonen), Oliver Berntzon (1,239, ny från Elit Vetlanda), Kacper Gomolski (1,130), Pawel Przedpelski (1,077), Joel Kling (0,776).

Möjliga startsjuor: Med båda svenskarna (Berntzon och Kling) i startsjuan kan Peter Karlsson välja fritt bland övriga förare utan att fasta i snittaket.

Förare med 0,5-snitt: Joel Larsson (ny från Piraterna), William Björling.

Lämnar: Fredrik Lindgren (1,865, klar för Smederna), Peter Ljung (1,431, klar för Västervik), Alex Johansson (0,5, klar för Västervik).

Körde för/tillhörde klubben 2017 men har inte gjort klart med elitserieklubb 2018: Ricky Kling (0,5), Anton Karlsson (0,5), Jonas Adolfsson (0,5), Timothy Turesson (0,5).

Lämnar: Rune Holta (1,676, ny klubb ej klar), Mads Korneliussen (1,325, ny klubb ej klar),

Elit Vetlanda

Från: Vetlanda.

Placering 2017: Vann elitserien, förlorade SM-finalen mot Smederna.

Lagledare: Mikael Karlsson (ersätter Fredrik Staaf).

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Bartosz Zmarzlik (2,282 i ingågnssnitt 2018), Artem Laguta (2,000), Szymon Wozniak (1,776), Brady Kurtz (1,616, ny, inte kört i Sverige tidigare), Tobias Musielak (1,357), Tomas H Jonasson (1,323), Jonas Davidsson (1,319), Rasmus Jensen (0,858, ny från Västervik).

Möjliga startsjuor: Har mängder av alternativ – men om inte Zmarzlik ställs utanför laget måste Karlsson köra med 0,5-snittare i laget. Men även med en 0,5:a och Rasmus Jensen i laget måste Karlsson ställa över en av sina fyra toppförare (ingångssnittmässigt) för att få in laget under taksnittet – för att få in alla fem toppsnittarna krävs två 0,5:or.

Förare med 0,5-snitt: Filip Hjelmland, Johan Jensen, Kasper Lykke Nielsen (ny från Örnarna).

Lämnar: Jaroslaw Hampel (1,828, ny klubb ej klar), Martin Vaculik (1,742, ny klubb ej klar), Grzegorz Zengota (1,733, klar för Västervik), Oliver Berntzon (1,239, klar för Dackarna), Alexander Woentin (0,5, klar för Smederna).

Indianerna

Från: Kumla.

Placering 2017: Sjua i elitserien.

Lagledare: Peter Johansson fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Piotr Protasiewicz (1,887 i ingångssnitt 2018), Vaclav Milik (1,722), Kenneth Bjerre (1,719), Adrian Miedzinski (1,711), Anders Thomsen (1,522), Bjarne Pedersen (1,180), Victor Palovaara (1,000), Ludvig Lindgren (0,946).

Möjliga startsjuor: Bjarne Pedersen, Victor Palovaara och Ludvig Lindgren måste vara med för att laget ska gå in under taksnittet, då kan Johansson fritt välja fyra av de fem andra förarna. För att få in alla fem toppförarna i laget får övriga två tillsammans ha max 1,689 i snitt, vilket betyder att Palvoaara eller Lindgren i sådana fall behöver kompletteras med en 0,5-snittare.

Förare med 0,5-snitt: Viktor Bergström, Jonatan Grahn, Niklas Fridell, Simon Gustafsson (åter efter uppehåll), Anton Woss.

Lämnar: Nikolai Klindt (1,667), Mateusz Szczepaniak (0,833).

Lejonen

Från: Gislaved.

Placering 2017: Fyra i elitserien, förlorade SM-kvartsfinalen mot Rospiggarna.

Lagledare: Anders Fröjd fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Piotr Pawlicki (2,250 i ingångssnitt 2018), Chris Holder (1,651), Timo Lahti (1,509, ny från Rospiggarna), Maksym Drabik (1,439), Frederik Jakobsen (1,250, ny från Piraterna), Mathias Thörnblom (1,212), Kacper Woryna (1,179, ny från Griparna), Rohan Tungate (1,000).

Möjliga startsjuor: Måste ställa någon av sina fyra utländska toppförare (Pawlicki, Holder, Drabik eller Jakobsen) för att få plats med laget under taksnittet, alternativ ta in en 0,5-förare i startsjuan (i sådana fall går det att välja helt fritt mellan alla topp åtta-förare). Lejonen har kontrakterat tio förare över 0,5-snitt trots att bara åtta är tillåtna, men Loktayev och Fajfer kommer att stå utanför den till Svemo anmälda truppen och kommer bara att skrivas in om det uppstår skador eller liknande.

Har kontrakt med klubben men är ej inskrivna i åttamannatruppen: Alexandr Loktayev (1,952), Oskar Fajfer (1,079, ny från Griparna).

Förare med 0,5-snitt: Kenny Wennerstam, Alexander Edberg (ny från Piraterna), Christoffer Selvin, Jonas Jeppesen (ny från Örnarna), Oskar Rikardsson.

Lämnar: Hans Andersen (1,421, klar för Dackarna), Sam Masters (1,313, klar för Rospiggarna), Krystian Pieszezk (1,290), Magnus Karlsson (0,613, klar för Västervik)Maksymilian Bogdanowicz (0,5), Adrian Gheorghe (0,5), Jesper Sögaard (0,5).

Masarna

Från: Avesta.

Placering 2017: Tvåa i elitserien, förlorade SM-semifinalen mot Smederna.

Lagledare: Stefan Bäckström fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (två ska till): Tai Woffinden (2,207 i ingångssnitt 2018), Przemyslaw Pawlicki (2,019), Linus Sundström (1,859), Antonio Lindbäck (1,661), Artur Czaja (1,441), Kim Nilsson (1,422), Joel Andersson (1,156), Adrian Cyfer (0,525, ny från Örnarna).

Möjliga startsjuor: Masarna har meddelat att förstavalet är att köra de fyra toppförarna och Kim Nilsson, tillsamamns med två förare som tillsammans har max 1,063 i snitt (alltså Cyfer och en av 0,5:orna nedan eller två av 0,5:orna). Czaja och Andersson är i första hand backup för de ordinarie förarna.

Förare med 0,5-snitt: John Lindman, Emil Millberg, Jesper Persson, Robin Norman, Andreas Lindblom, Alexander Liljeqvist (ny från Griparna).

Lämnar: Robert Lambert (1,565, klar för Rospiggarna).

Körde för/tillhörde klubben 2017 men har inte gjort klart med elitserieklubb 2018: Erik Andersson (0,5).

Rospiggarna

Från: Hallstavik.

Placering 2017: Sexa i elitserien, förlorade SM-semfinalen mot Elit Vetlanda.

Lagledare: Mikael Teurnberg fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Jason Doyle (2,276 i ingångssnitt 2018), Andreas Jonsson (1,642), Robert Lambert (1,565, ny från Masarna), Max Fricke (1,439), Jacob Thorssell (1,362), Sam Masters (1,313, ny från Lejonen), Gleb Chugunov (1,250, ny, inte kört i Sverige tidigare), Kenneth Hansen (0,550, ny Vargarna).

Möjliga startsjuor: Kenneth Hansen måste vara med för att laget ska gå in under taksnittet, då kan Teurnberg fritt välja sex av de sju andra förarna.

Förare med 0,5-snitt: Tero Aarnio, Andreas Westlund, Freddie Eriksson , Elias Juhlén.

Lämnar: Nicholas Morris (1,768, ny klubb ej klar), Timo Lahti (1,509, klar för Lejonen), Tomasz Jedrzejak (1,353, ny klubb ej klar), Nicklas Porsing (1,241, ny klubb ej klar), Nike Lunna (1,160, ny klubb ej klar), Robert Miskowiak (0,550).

Smederna

Från: Eskilstuna.

Placering 2017: Femma i elitserien, tog SM-guld.

Lagledare: Jerker Eriksson fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (en ska till): Andzejs Lebedevs (1,909 i ingångssnitt 2018), Fredrik Lindgren (1,865, ny från Dackarna), Niels-Kristian Iversen (1,806, ny från Piraterna), Mikkel Michelsen (1,456), Pontus Aspgren (1,365), Michael Jepsen Jensen (1,310), Krzysztof Buczkowski (1,200, ny från Piraterna).

Förare med 0,5-snitt: Alexander Woentin (ny från Elit Vetlanda), Rasmus Broberg, Johannes Stark.

Lämnar: Grigorij Laguta, dopningsavstängd.

Körde för/tillhörde klubben 2017 men har inte gjort klart med elitserieklubb 2018: Matej Zagar (1,938), Andrej Karpov (1,846), Leon Madsen (1,682), Grzegorz Walasek (1,405), Linus Eklöf (0,766), Pontus Didriksson (0,5).

Västervik

Från: Västervik.

Placering 2017: Vann allsvenskan samt den allsvenska finalen mot Vargarna.

Lagledare: Morgan Andersson fortsätter.

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Nicki Pedersen (2,035 i ingångssnitt 2018, ny, körde senast i Lejonen 2016), Grzegorz Zengota (1,733, ny från Vetlanda), Bartosz Smektala (1,697, ny, inte kört i Sverige tidigare), Peter Kildemand (1,605, ny från Piraterna), Peter Ljung (1,431, ny från Dackarna men körde som gästförare för Västervik i allsvenskan 2017), Maksim Bogdanovs (1,100, ny, körde i Sverige 2017 men för Indianerna 2016), Mikkel Bech (1,017), Magnus Karlsson (0,613, ny från Lejonen).

Möjliga startsjuor: Kör han med sina två svenskar (vilket han ju är tvungen att göra) kan Morgan Andersson välja fritt bland sina sex andra förare till de fem platserna, ingen utesluter någon annan snittmässigt. Pedersen, Zengota, Smektala, Kildemand och Bogdanovs (eller Bech) får plats under snittaket ihop med Ljung och Karlsson.

Förare med 0,5-snitt: Alex Johansson (ny från Dackarna), Daniel Henderson (ny från Piraterna), Anton Karlsson, Henrik Bergström, Philip Olofsson.

Lämnar: Oliver Berntzon (1,239, klar för Dackarna), Joel Andersson (1,156, klar för Masarna), Victor Palovaara (1,000, klar för Indianerna), Rasmus Jensen (0,858, klar för Elit Vetlanda). Joel Kling (0,776, kör för Dackarna 2018), Viktor Bergström (0,5, kör för Indianerna 2018) och Antonio Lindbäck (1,661, kör för Masarna 2018, fanns med som gästförare för Västervik i allsvenskan 2017).

Körde för/tillhörde klubben 2017 men har inte gjort klart med elitserieklubb 2018: Freddie Eriksson (0,5), Gustav Johansson (0,5), Jörgen Johansson (0,5).

Förare som bytt klubbar

Nicki Pedersen körde senaste för Lejonen 2016, klar för Västervik.

Brady Kurtz, inte kört i Sverige tidigare, klar för Elit Vetlanda.

Bartosz Smektala, inte kört i Sverige tidigare, klar för Västervik.

Gleb Chgunov, inte kört i Sverige tidigare, klar för Rospiggarna.

Maksim Bogdanovs körde inte i Sverige 2017 (för Indianerna 2016), klar för Västervik.

Artem Laguta körde inte i Serige 2017 (för Elit Vetlanda 2016), klar för Elit Vetlanda.

Oliver Berntzon lämnar Elit Vetlanda (och Västervik) för Dackarna.

Grzegorz Zengota lämnar Elit Vetlanda för Västervik.

Alexander Woenton lämnar Elit Vetlanda för Smederna.

Peter Ljung lämnar Dackarna för Västervik.

Alex Johansson lämnar Dackarna för Västervik.

Fredrik Lindgren lämnar Dackarna för Smederna.

Timo Lahti lämnar Rospiggarna för Lejonen.

Robert Lambert lämnar Masarna för Rospiggarna

Kacper Woryna går frånGriparna (allsvenskan) till Lejonen.

Oskar Fajfer går från Griparna (allsvenskan) till Lejonen.

Alexander Liljeqvist går från Griparna (allsvenskan) för Masarna.

Greg Hancock lämnar Piraterna (nedyflyttade till allsvenskan) för Dackarna.

Joel Larsson lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Dackarna.

Frederik Jakobsen lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Lejonen.

Alexander Edberg lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Lejonen.

Peter Kildemand lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Västervik.

Daniel Henderson lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Västervik.

Niels-Kristian Iversen lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Smederna.

Krzysztof Buczkowski lämnar Piraterna (nedflyttade till allsvenskan) för Smederna.

Adrian Cyfer går från Örnarna (2017 i allsvenskan) till Masarna.

Jonas Jeppesen går från Örnarna (2017 i allsvenskan) till Lejonen.

Kasper Lykke Nielsen går från Örnarna (2017 i allsvenskan) till Elit Vetlanda.

Sam Masters lämnar Lejonen för Rospiggarna.

Magnus Karlsson lämnar Lejonen för Västervik.

Hans Andersen lämnar Lejonen för Dackarna.

Kenneth Hansen går från Vargarna (allsvenskan) till Rospiggarna.

Rasmus Jensen lämnar Västervik för Elit Vetlanda.

Victor Palovaara lämnar Västervik för Indianerna (körde redan för Indianerna 2017, men tillhörde egentligen allsvenska Västervik som nu tagit klivet upp).

Joel Andersson lämnar Västervik för Masarna (körde redan för Masarna 2017, men tillhörde egentligen allsvenska Västervik som nu tagit klivet upp).

Jaroslaw Hampel och Martin Vaculik lämnar Elit Vetlanda, Nicholas Morris, Tomasz Jedrzejak, Nicklas Porsing, Nike Lunna och Robert Miskowiak lämnar Rospiggarna, Nikolai Klindt och Mateusz Szczepaniak lämnar Indianerna, Krystian Pieszezk, Maksymilian Bogdanowicz, Adrian Gheorghe, Jesper Sögaard lämnar Lejonen, och Rune Holta och Mads Korneliussen lämnar Dackarna. Ingen av dessa förare har ännu gjort klart med någon ny elitseriekubb.