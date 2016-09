Så hyllas Rospiggarna i sociala medier efter SM-guldet

LÄS MER: Matchhjälten Max Fricke: "Jag hoppas få köra här nästa år också"

Det blev en euforisk onsdagskväll i Hallstavik när Rospiggarna körde hem sitt första SM-guld på 14 år.

Efteråt svämmade sociala medier över av hyllningar till de svenska mästarna.

"Resan Rospiggarna har gjort är beundransvärd! Nere i allsvenskan och byggt upp sig, tagit sig tillbaka och plockat guldförare!", skriver en användare på mikrobloggen Twitter.

"Så jävla enkelt! #smguld", skriver en annan.

En supporter som följt laget de senaste åren skrev "Jag kan inte fatta det!! I 5 år har jag väntat på detta! I 5 år har jag följt denna fantastiska klubb! Så sjukt glad och stolt".

"Grattis Rospiggarna till SM guldet!! De mest välförtjänta sen Piraternas 2011" kan man också läsa på Twitter.

Vissa användare på twitter tyckte till om lagbygget Rospiggarna.

"Ett starkare lag än årets Rospiggarna på hemmaplan vet ifan om det funnits genom alla år. Thorsell och Lahti på 2an och 4an ruggigt bra" skrev en person.

Det var inte bara i Sverige som SM-guldet uppmärksammades, utan även utomlands.

"Champions!! Many congratulations to the team. Well deserved. I am so happy for you all" skriver en brittisk speedwaysupporter.

Även den traditionsrika historian av speedway i Hallsta lyftes fram.

"Grattis till välförtjänt guld Rospiggarna. I Hallsta är speedway kultur" skriver en användare

