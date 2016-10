Rospiggarna kan bli bäst i världen – i Dubai

SM-guld i all ära. Och nästa säsong är det redan nu många som tror att Rospiggarna återigen kommer att vara med när det körs om SM-medaljer. Men innan det kan laget faktiskt göra upp om att bli världens bästa klubblag.

Det är WSL (world speedway league) som just nu jobbar hårt för att tävlingen, som startade 2014, ska kunna köras i mars 2017. Det skulle innebära att de regerande mästarna i Sverige (Rospiggarna), Polen (Gorzow), England (Wolverhampton) och Danmark (Region Varde) ställs mot varandra under en dag. Som det ser ut nu blir det den 17 mars.

– Det har varit lite hysch hysch kring tävlingen eftersom de inte vet än om den blir av eller inte. Men nu verkar det som att det blir av. Det finns ett datum, de håller på och bygger en arena och arrangören säger att det kommer att köras. Men det är motorcykelförbundet (FIM) som har sista ordet, och de behöver få garantier om alla säkerhetsfrågor och så vidare för att det ska bli officiellt, säger Mikael Teurnberg.

I år fick tävlingen ställas in. Tanken var att den skulle gå i Berlin. Men det var just säkerheten som brast. Förhoppningen är alltså att just den frågan ska förhindra tävlingen igen. Det i sin tur skulle innebära att Mikael Teurnberg och hans förare får packa resväskan och ta flyget ner till Dubai.

– Det skulle ju vara otroligt roligt. Dels bara att få åka ner till Dubai med laget och dels få köra speedway där. Det skulle vara en väldigt häftig upplevelse för oss, säger Teurnberg.

Även om tävlingen inte funnits särskilt länge råder det inga tvivel om att det är en titel man som speedwaylag vill vinna.

– Det är absolut en tung titel. Man ställs ju mot de bästa lagen och de bästa förarna. Sen är det ju så att vinner man SM-guld i Sverige är man ju automatiskt ett av världens bästa lag. Men det är klart man vill vara bäst av de bästa, säger Teurnberg och fortsätter:

– Det vore ett läckert sätt att starta i gång säsongen på att åka ner dit och ha chans på att bli bäst i världen.

Ett annat problem för tävlingen är att vissa förare representerar mer än en klubb. En som gör det i det här fallet är Jacob Thorssell, som kör för både Rospiggarna och Wolverhampton.

– Då är det sagt att föraren kör för det landet han kommer ifrån. Så i Thorssells fall blir det ju Rospiggarna. Men så går det ju inte göra med alla förare eftersom alla inte är från länderna som har lag med i tävlingen. Det är ett av problemen som arrangören måste reda ut.