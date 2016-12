NA avslöjar: Indianerna tvingas till kontrollår

Indianerna är nedtyngda av skulder. När Kumla kommun sammanställde det totala skuldsaldot överskred det fyra miljoner kronor. En av skulderna var till svenska motorcykel- och snöskoterförbundet (Svemo). Förvisso endast på 25 000 kronor. Men pengarna, som skulle varit förbundet tillhanda i fredags, kom aldrig in. Därför tvingas nu Indianerna in i ett under ett såkallat kontrollår. Det innebär att klubben varje månad måste redovisa sin ekonomi till Svemo.

Läs mer: Tony Olsson: "Ett orosmoln som finns varje dag"

Förbundet håller i detta nu på att förbereda en skrivelse till klubben. I skrivelsen meddelas det att Indianerna måste godkänna att ställas under kontroll – annars får klubben inte köra i elitserien nästa år.

Indianernas balans- och resultaträkning kommer varje månad att granskas av Svemo om klubben går med på kontrollåret. Vad som händer om skulderna växer ytterligare finns det inget definitivt svar på.

– Det är lite det som avgör från månad till månad. Ser man att det drar iväg åt fel håll med siffrorna, att de blir ännu rödare och ännu större, då får man ta en sittning med klubben där vi påtalar hur vi ser på det. Man kan inte förutbestämma vad som kommer ske, utan det kommer ske löpande, säger Tony Olsson, koordinator för track racing-sektionen på Svemo och fortsätter:

– Det viktigaste som vi ser det är att vi får en inblick i hur det sköts. Det är inte så att vi är några poliser i det här. Vi vill ju att det ska försöka bli bra.

Läs också: Klubbat: Enig kommunstyrelse säger nej till indianpengar: "Fanns inget annat alternativ"

Men tiden för Indianerna att godkänna den plan som finns är knapp.

– Jag håller på att ta fram en skrivelse nu som kommer skickas till Indianerna i veckan. Vi har inte satt något datum på när det ska vara klart. Men det kommer vara ett ganska kort returdatum, säger Tony Olsson.

Indianerna kan inte skicka in det några dagar före elitserien drar igång?

– Det ska vi ha tillbaka och påskrivet och klart.

Vad händer om ni märker under säsongen att det drar iväg med ytterligare skulder? Kan Indianerna plockas bort ur elitserien om en sådan situation skulle uppstå?

– Det är hypotetiskt. Det blir bara galet. Vi ser det här som en andra chans. Det har varit väldigt illa i år, men här får man möjligheten att åka kvar.

Läs även: Indianernas sponsormöte uppskjutet på nytt – hålls tidigast nästa år

I kontrollåret ställs också krav på skuldsanering. Den 30 oktober nästa år får Indianerna inte ha några skulder till förare, Svemo, skatteverket, annan medlemsförening eller aktiebolag anslutet till speedwayen.

– Man får en andra chans genom det här programmet, annars skulle man plocka bort dem. Men det är inte det vi vill, säger Tony Olsson.

Allt om krisen i Indianerna hitter du här: Indianernas pengabråk.