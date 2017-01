Indianernas nya ödesmöte på torsdag: "Bestäms om det blir konkurs eller ansökan om rekonstruktion"

16.00 på torsdagen träffar Dan-Åke Moberg och delar av Kumla MSK:s övriga styresle klubbens advokat på ett kontor i centrala Örebro.

Vid mötet ska gruppen besluta om det är värt att gå vidare och ansöka om rekonstruktion för klubbens bolag Indianerna Speedway AB, eller om det är lönlöst och i stället bättre att låta bolaget gå i konkurs.

– Det advokaten har sagt är att han behöver 300 000 kronor i en pott som han kan ta av under rekonstruktionen. Senast jag pratade med Dan-Åke, i går kväll, wså hade vi fått in 240 000 kronor, och jag vet inte om det kommit in något mer. Men de 300 000 är bara början, sedan måste vi naturligtvis få in mer pengar om vi ska kunna betala av våra skulder, säger Per-Åke Gerhardsson, som är styrelsledamot i Kumla MSK och kommer vara med under torsdagens möte, till NA.

Så på mötet kommer det beslutas om det blir konkurs eller om ni kommer lämna in en ansökan om rekonstruktion?

– Ja, det är tanken.

Indianerna Speedway AB dras med skulder på över fyra miljoner kronor, varav drygt 2,2 miljoner är ersättning till förarna för deras insatser i elitserien 2016. Skulle tingsrätten godkänna en rekonstruktion skulle skulderna kunna skrivas ned.

Svemo, Svenska motorcykelförbundet, har godkänt att Indianerna får köra i elitserien under en eventuellt rekonstruktion, men skulle bolaget, som är helägt av Kumla MSK, däremot gå i konkurs blir laget automatiskt av med elitserieplatsen och kan i bästa fall få börja om i division 1.

