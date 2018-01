Upprepade hemmasuccén – ny tredjeplats för Rospiggarna

Under lördagen tog de en historisk tredjeplats när ett isracinglag från Rospiggarna startade för första gången på HZ Bygg Arena.

Stor segerorganisatör då blev bland annat Jonas Andersson, som stod för en femetta i sitt sista heat tillsammans med Tommy Flyktman.

LÄS ÄVEN: Dags för historiskt ögonblick – Rospiggarna i hemmapremiär i sporten som föddes i Häverödal

Och historien återupprepade sig under söndagen. För precis som under lördagen blev det en ny tredjeplats – när Jonas Andersson körde in en ny femetta tillsammans med Jussi Nyrönen.

Andersson blev också bäste poängplockare i Rospiggarna med nio stycken. Flyktman körde in 6 sex, medan Nyrönen ordnade fem.

LÄS ÄVEN: Så var matchen heat för heat – NT liverapporterade

Totalt körde Rospiggarna in 20 poäng och slutade därmed bakom topplagen ÖMK Rundbana (33 poäng) och Strömsunds MC (34 poäng).

Hemmaarrangörerna SMK Gävle kom på fjärdeplats, med 19 pinnar, medan Bockarna slutade sist på 13 matcher.

LÄS ÄVEN: Rospiggarnas lagledare Stefan Teurnberg: "Över förväntan"