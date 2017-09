Marcus Ericsson bekräftar kontakt med Williams: "Det är spännande tider"

Det är i senaste avsnittet av Viasat motors F1-podd, som släpptes i tisdags , som Janne Blomqvist, som är en av Sveriges största F1-kännare och mångårig kommentator i Viasats formel 1-sändningar, la ut texten om förutsättningarna för Örebroföraren Marcus Ericsson att bli kvar i formel 1-cirkusen även 2018 och hävdade att det är "mer och mer sannolika för varje dag som går" att Marcus Ericsson kör för Williams nästa år.

Nu bekräftar Ericsson att det finns kontakter med Williamsstallet.

– Det är mycket rykten överallt i depån. Men jag vet att mitt management har kontakt med både Sauber och några andra team, bland annat Williams. Det är bra, det gäller att ha så många dörrar öppna som möjligt. För mig är huvudfokus först och främst att vara kvar i formel 1 nästa år, sedan vill jag så klart sitta i så bra material som möjligt. Vi får se de närmaste veckorna vad som händer, men det är spännande tider, säger han i en intervju med Viasat (som går att lyssna på i sin helhet här) inför Singapores GP som avgörs i helgen.

Förarläget i F1 inför 2018 – stall för stall

Mercedes: Lewis Hamilton och Valtteri Bottas fortsätter över 2018.

Ferrari: Sebastian Vettel och Kimi Räikkönen fortsätter över 2018.

Red Bull: Daniel Ricciardo och Max Verstappen fortsätter över 2018.

Force India: Esteban Ocon fortsätter över 2018. Allt talar för att Sergio Pérez, som har utgående kontrakt, väljer att förlänga. Men ett rykte placerar honom i Williams, om Felipe Massa lämnar, och i sådana fall skulle det i stället alltså bli en styrning ledig i Force India, som förarna som nu ryktas vara på väg till Williams i sådana fall i stället skulle vara aktuella för.

Williams: Inget klart. Allt talar för att Lance Stroll skriver ett nytt avtal med teamet, däremot verkar det alltmer troligt att Felipe Massa, som egentligen pensionerade sig från F1 inför årets säsong, nu definitivt lämnar VM-serien. Det här är den kanske öppnaste platsen på griden, där förare från Force Indias Sergio Pérez och Saubers Marcus Ericsson till veteranen Robert Kubica, som testat med Renault under året i förhoppningar om en comeback, ryktats vara aktuella. Stallet har, liksom Force India, enligt uppgift en klausul med en alkoholtillverkande sponsor att minst en av förarna måste vara över 25 år gammal, vilket gör att Ocon (som fyller 21 på söndag) och Stroll (som är 18) måste kompletteras med någon äldre förare, vilket utesluter Pascal Wehrlein (fyller 23 i höst) och Daniil Kvyat (fyller 24 i vår).

Toro Rosso: Inget klart. Carlos Sainz Jr lär lämna för Renault, möjligen redan under hösten (se nedan), medan Daniil Kvyats status är oklar. Nobuharu Matsushita (kör just nu i formel 2) och Tadasuke Makino (kör just nu i formel 3), har ryktats vara aktuella efter motorbytet från Renault till Honda. Tidigare har även Sean Gelael (kör just nu i formel 2) sagts vara aktuell. Lämnar Sainz under pågående säsong sägs dock Pierre Gasly (kör just nu i japanska Super Formula efter att ha vunnit formel 2 i fjol) som den troligaste ersättare resten av hösten.

Haas: Romain Grosjean och Kevin Magnussen fortsätter över 2018.

Renault: Nico Hülkenberg fortsätter över 2018. Trovärdiga medieuppgifter gör gällande att Carlos Sainz Jr ansluter till teamet från Toro Rosso som en del av dealen med byte av motortillverkare mellan Toro Rosso och McLaren (Renault har tidigare levererat motorer åt Toro Rosso och ska nu i stället göra det åt McLaren). Det skulle göra att Jolyon Palmer tvingas lämna teamet. Enligt vissa medieuppgifter kommer förarbytet att ske redan under innevarande säsong, till Malaysias GP om två veckor.

McLaren: Stoffel Vandoorne fortsätter över 2018. Efter bytet av motortillverkare, från Honda till Renault, talar det mesta för att Fernando Alonso också stannar.

Sauber: Inget klart. Allt talar för att Pascal Wehrlein lämnar teamet, medan det mesta hittills tytt på att Marcus Ericsson blir kvar. Motorleverantören Ferraris protegéer Antonio Giovinazzi och Charles Leclerc är högaktuella för den andra platsen, eller varsin om även Ericsson lämnar.