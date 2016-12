Vem skrev vad om vädrets makter?

1. En plats återstod. Båthuset. Jag tog stigen ner. Snödrevet ökade, flingorna smälte mot ansiktet. Sedan fick jag syn på hene. Ute på det mörka havet, hon vilade på årorna så att Patna vaggade i takt med vågorna. På huvudet hade hon en svart, stickad mössa. Håret runt kinderna var blött."Gwen", ropade jag. Hon vände sig om. Verkade inte fövånad över att se mig.

2. Regnet dansade fortfarande över taket och blåsten hade tagit i ännu värre. Den tjöt genom skorstenen och kakelugnsluckorna skallrade ängsligt.Bisamråttan satte nosen mot verandafönstret och stirrade ut i mörkret. Det här är inget naturligt regn, sa han. Är inte alla regn naturliga, frågade XX:s pappa. Får det vara ett litet glas till?Kanske ett litet, sa bisamråttan Tack, tack. Nu känns det bättre. Den stora undergången bekymrar mig inte så mycket men på något sätt vill man inte vara kall om magen när man går under.

3. Klockan 18 kommer vinden/ och spränger fram med dån på bygatan,/i mörkret som en ryttarskara. Hur/den svarta oron spelar och förklingar!/I orörlighetsdans står husen fångna,/i detta brus som liknar drömmens. Vindstöt/på vindstöt flackar över viken bort/mot öppna sjön som kastar sig i mörkret

4. Strax ledde de ponnyhästarna i gåsmarsch över krönet, nedför kullens långa nordsluttning och in i dimahvet. Ju längre ner de kom, desto kallare och fuktigare blev dimman, och håret hängde blött och stipigt över pannan. När de kom längst ne rvar det så kallt att de stannade och tog fram mantlar och huvor, som snart översållades av grå fuktdroppar.

5. Såvitt doktorn begrep for de söderut längs Langgasse. Snöfallet hade lättat något men vindstyrkan var densamma. På Slottsgatan förde en lykttändare en heroisk kamp för att få eld i en gatlampa och nere från Kneiphof-ön hördes klockringning från domkyrkotornet. Doktorn undrade vad man hade för anledning att ringa klockan tio på kvällen mitt i en snöstorm och frågna förbryllade honom så till den grad att han böjde sig fram och frågade kusken."Har inte herrn hört" vrålade han tillbaka. "Lantdagen har beslutat att gå i fält mot Bonaparte. Det blir nya blodbad, den saken är säker."

6. Och ut i natten på nersnöad hed/han springer och söker,/han går över diken och över led,/me`n yrsnön kring honom röker!/Tag upp! Tag upp! Har du spår?/I skur och i ur /han stapplar mot sten, han snärjes i snår, /och snötjockan står som en mur...

7. "Motursvind, ruskväder", sade Billy Pretty för sig själv där han styrde på snedden nerför en backe. Vnden höll på att vrida om mot norr nu. Han hade sett vindhundar några dagar innan, ljusromber på en oljig himmel. Föreställde sig vinden för sitt inre öga, såg dess riktningar i de asymmetriska formerna av vindstjärnor på gamla kartor, vindkompassrosor vars utdragna spetsar framställde förhärskande atmosfärer i bild. Stormstjärnan för han s kust inbegrep en spets som visade en moturs vindomsvängning från nordöst till sydväst.

8. Sent om kvällen kom stormen. Tunna vassa regnbyar drev förbi fönstren. Granarna vajade, de bugade sig åt öster. Kvart över nio, precis när hon tänkte gå och lägga sig, for strömmen. Hon hittade inga riktiga stearinljus, bara småstumpar. De gick åt fort under de ideliga strömavbrotten. Hon måste gå ner i postkontoret och leta på kronfemmor. När hon fått ett ljus tänt och gick in i skuggorna för att leta efter fler i skåpet bultade det på dörren. Först blev hon rädd och stod alldeles stilla. Hon hade till och med tanken att släcka ljuset och låtsas som om hon inte var hemma. Men det var nog för sent. Det bultade igen och sen ropade en karlröst: Myrten! Öppna dörren!

9. Barometern hade fallit då de nästa dag lämnade Little Bay och gick ut genom Notre Damebukten. Regnbyarna kom och gick, men havet var lugnt. Sent på eftermiddagen fick de landkänning av fyren på Fogo. De skulle följa kusten ned till Saint John´s innan de for ut på Atlanten. Under natten blåste det upp med en sydostlig storm och de började driva in mot klippkusten. På dagen hade Knud Erik genom regntjockan betraktat de höga, svarta fjällsidorna. Nu ryckte de osynligt närmare i nattens ogenomträngliga mörker och bara bränningens fjärran muller varslade om dess närhet.

10. Isvindar svepte över mig, under mig, in i mig. Någon försökte öppna ytterdörren. Vinden tjöt till av förtjusning utanför, lekte lyckligt med tanken på att få dra runt här inne, att driva ut värmen och juset, att driva in kylan och regnet, riste sedan besviket på huset när dörren slogs igen, skakade det så hårt att jag bokstavligen kunde känna att golvet darrade. Sally stod strax bakom Marguerite när jag öppnade ögonen. Skakade långsamt på huvudet. Hennes mörka hår fladdrade i vinden. Varför blåste det inomhus? På min restaurang?

De tio författarna:

A. Kerstin Ekman

B. August Strindberg

C. Majgull Axelsson

D. Lars Mytting

E. Tomas Tranströmer

F. Carsten Jensen

G. JRR Tolkien

H. Carl-Johan Vallgren

I. Tove Jansson

J. E Annie Proulx

Rätta svar:

1. D. Lars Mytting. 2. I. Tove Jansson. 3. E. Tomas Tranströmer. 4. G. JRR Tolkien. F. H. Carl-Johan Vallgren. 6. B. August Strindberg. 7. J. E Annie Proulx. 8. A. Kerstin Ekman. 9. F. Carsten Jensen. 10. C. Majgull Axelsson