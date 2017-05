Världscellist ger konsert i Rådmansö kyrka

Cellisten Per Nyström har byggt upp en lång och framgångsrik karriär som musiker genom åren.

Han var en av grundarna av Yggdrasilkvartetten, en av Sveriges mest uppmärksammade stråkkvartetter. Han var också solist i kammarorkestern Camerata Nordica till och med 2016.

Tillsammans med Ola Larsson grundade han Aurora Music, som sedan starten för elva år sedan, blivit en betydande plattform för klassiska festivaler och mästarkurser, med Per Nyström som konstnärlig ledare.

Bachs sviter för cello

Per Nyström har tagit sig an projektet att spela in samtliga Bachs sviter för solocello. När han kommer till Rådmansö kyrka den 8 maj framför han en av dem, svit nummer 1 i G-dur.

Som gästartist medverkar pianisten Natalia Kremska, som bor på Rådmansö, och nyligen var en av finalisterna i tävlingen "Ung och lovande". Tillsammans spelar de ett stycke ur Rachmaninovs Morceaux de Fantasie opus 3.

Sebastian Norrby, kulturpedagog i Rådmansö församling, beskriver Per Nyström som karismatisk i sitt spel.

– Han visar verkligen känslor och får med sig publiken när han spelar. Det är mycket klang och närvaro i hans sätt att spela, säger han.

Kultur på måndagar

Konserten ingår i satsningen på kulturmåndagar, som Rådmansö församling drog igång i januari 2016. Sedan dess är första måndagen i varje månad vikt för kultur i olika former.

– Alla ska veta att det är något med kultur första måndagen, att tillfället finns att ta del av kultur i Rådmansö kyrka, säger Sebastian Norrby.

Klassisk musik, dans och blues är några av de ämnen som stått på programmet hittills. En del av satsningen är också att publiken ska få träffa artisterna som framträder.

– Man ska inte bara lyssna eller titta, tanken är att man ska få chansen att bli involverad på olika sätt, säger Sebastian Norrby.

Så blir det också när Per Nyström gästar kyrkan, tillsammans med sin cello, som tillverkats av Giuseppe och Antonio Gagliano i Neapel 1796.

– Aboslut. Det blir kaffe och samtal då också.

Konserten inleds kl 19 och pågår i cirka 45 minuter.