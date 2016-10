Dylan raderar uppgift om Nobelpris

För några dagar sedan uppdaterades hemsidan med raden "Winner of the Nobel Prize in literature". Den låg mer eller mindre dold på sidan, under vinjetten "Books" vid texten om boken "The lyrics: 1961-2012" . Det är denna information som nu har tagits bort.

– Hans beteende blir allt mer och mer mystiskt, för nu har han varit tyst i över en vecka, säger tidningens kulturchef Åsa Linderborg till Aftonbladet tv.

Det tog lång tid innan det kom någon som helst officiell reaktion från Bob Dylan efter att han utnämnts till årets Nobelpristagare. Artistens officiella Twitter- och Facebookkonton har nämnt nomineringen, men något personligt uttalande om priset har Dylan inte gjort.

Svenska Akademien gav tidigare i veckan upp försöken att nå honom.