Tårdrypande instudering av operan Jenufa: "Ett tag hade jag otroligt svårt att värja mig"

När Malin Byström nu sjunger Jenufa på Kungliga Operan i Stockholm är det för andra gången. Sin första Jenufa gjorde hon 2015 på San Francisco Opera där hon drabbades av en störtflod av tårar under instuderingen. Vid sin sida hade hon en tjeckisk dirigent och Janácek-expert:

– Jag frågade om det hade hänt honom förut? För man kan känna sig lite oproffsig när man bryter ihop. Då svarade han "every time my darling, every time".

När hon började arbeta med rollen inför uppsättningen i Stockholm hade hon samma omvälvande upplevelse, inte minst under förarbetet. Malin Byström övade först in den tjeckiska texten hemma.

– Man sitter för sig själv ganska länge, framför allt när det är på ett språk man inte behärskar, det tar månader. Jag gick omkring hemma och bölade, min man visste direkt, "jaha, nu har hon kommit till andra akten", ett tag hade jag otroligt svårt att värja mig.

I operan föder den 19-åriga Jenufa ett utomäktenskapligt barn vars pappa är en suput, helt ointresserad av hennes kärlek. För att rädda familjens ära ger Jenufas stymor henne sömnmedel och dränker sedan spädbarnet i hemlighet.

Handlingen är tragisk men slutar ändå i försoning. Ändå är det kanske framför allt den musikaliska gestaltningen som gör Jenufas öde så drabbande. En av förra veckans scenrepetitioner tillsammans med Jesper Taube slutade med att tårarna rann på dem båda.

– Det är många fantastiska melodier och färger i orkestern, ibland tänker man på Wagner och ibland på Debussy. Slavisk folkmusik och europeisk konstmusik anno förra sekelskiftet är också invävd, säger Malin Byström.

När Jenufa vaknar får hon veta att hon varit sjuk och att hennes barn har dött.

– Det var det stället som var så fruktansvärt svårt, när jag konstaterade att mitt livs glädje, min lilla pojke har dött. Och hur det är gestaltat i musiken, det kan jag knappt beskriva med ord.

I sista akten får Jenufa veta sanningen.

– Det är en liten vågrörelse i musiken som får mig att kippa efter andan, det låter som en flodvåg. Nu har jag gjort det tillräckligt många gånger för att vara inriktad på alla detaljer och bryter inte ihop på scenen som tur är.

"Jenufa" har premiär den 18 mars.

FAKTA/ JENUFA

Premiär på Kungliga Operan i Stockholm den 18 mars.

Regi: Annilese Miskimmon.

Bakgrund: Den tjeckiske kompositören Leos Janácek opera hade urpremiär 1904. Janácek beskrivs som en operarealist som komponerade talmelodier i stället för klassiska arior, allt för att skapa ett sanningsenligt uttryck. Han var övertygad om att "Jenufa" skulle överväldiga sin publik. Parallellt med att han skrev operan insjuknade hans dotter Olga i tyfus och dog.

Källa: Gavin Plumley i Kungliga Operans program.