Strömningstjänst för reality-tv till Sverige

Den stora underhållningskoncernen NBC Universal ligger bakom tjänsten Hayu som fokuserar på realityserier – i utbudet märks omtalade "Keeping up with the Kardashians" men också "Top chef" och "Million dollar listing", med den svenske mäklaren Fredrik Eklund.

Enligt ett pressmeddelande ska Hayu erbjuda över 150 realityserier när tjänsten nu lanseras i Sverige.

Den nischade strömningstjänsten finns sedan tidigare i Storbritannien, Irland, Australien och Norge. I samband med lanseringen i Sverige kommer den också till Finland och Danmark.

TT