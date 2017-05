Stjärnskottet Whitney Rose sjunger i Skebo

Hon har jämförts med Patsy Cline och Rosanne Cash, den i New York Times hyllade countrysångerskan Whitney Rose. När hon nu kommer till Skandinavien gör hon det med besked, med en månadslång turné med inte mindre än 25 spelningar runtom i Norden. Till Skebobruk kommer hon nu i morgon lördag, den 20 maj, då hon ger en spelning ihop med sitt band.

Dolly Partons arvtagare

Kompbandet består av bland andra pianisten Earl Poole Ball – som spelat med Gram Parsons, Buck Owens, Marty Robbins och i omkring 20 års tid var fast medlem av kompbandet bakom Johnny Cash – och Redd Volkaert som anses vara en mycket skicklig gitarrist inom countrygenren.

I slutet på januari år kom Whitney Rose EP South Texas suite och hennes musik kan beskrivas som befunne den sig i gränslandet mellan honky tonk och 60-talsdoftande pop. Den 30-åriga countrysångerskan har också beskrivits med epitet som en tänkbar arvtagare till Dolly Parton och en modern Loretta Lynn.

Från Kanada till Texas

Whitney Rose är bördig från Kanada, men för ett par år sedan gick flyttlasset till USA, närmare bestämt till Austin i Texas där hon numera bor. Hon spelar regelbundet på The Continental Club som är ett av de äldsta och mest legendariska spelställena i Austin, som allmänt brukar kallas för "the live music capital of the world".

Klockan 21 står Whitney Rose och hennes band på Skebopubens scen. Puben slår som brukligt upp dörrarna en timme innan spelningen börjar, klockan 20.00.

Fakta: Whitney Rose

Ålder: 30 år.

Bor: Austin, Texas.

Aktuell med: Konsert på lördag den 20 maj på puben i Skebobruk. Nytt album kommer i höst.

Uppvuxen: Prince Edward Island öster om Quebec i östra Kanada.

Övrigt: Debuterade med albumet Whitney Rose (2012). Därefter kom Heartbreaker of the year (2015) samt EP:n South Texas suite (2017).