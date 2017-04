Steelmill band lirar rootsmusik i Skebobruk

Ett gäng proffsiga amatörer som har tagit steget upp från källaren och kommit ut i ljuset. Så beskriver de sig själva, de fem bandmedlemmarna i det lokala bandet Steelmill band.

– I ett år har vi övat väldigt mycket och nu har vi vår första egna spelning, säger Hans Sving om giget i Skebobruk.

Den första spelningen gjorde de ihop med ett annat band, 2BoB, på Kärleksudden i slutet på oktober i fjol. Men nu är det alltså dags för Steelmill band att stå på scenen i eget majestät, då de spelar i Skebo lördagen den 29 april.

Roots och americana

Bandet spelar rootsmusik, americana och country och bildades på initiativ av sångerskan Anne Lundberg och trummisen Olle Jonsson. De handplockade övriga tre medlemmar, Tommy Ogefalk, Kenneth Jansson och Hans Sving. Hans Sving hade då, efter 43 år i Stockholm, återvänt till Norrtäljetrakten.

– Jag är en återvändare som alltid har haft en plan på att flytta tillbaka till Norrtälje. Jag har ett ställe på Rådmansö och när jag blev pensionär flyttade jag tillbaka, nu har jag bott här i tre år, säger Hans Sving.

För Norrtäljebor klingar säkert namnet Sving bekant. Hans Svings bror Thomas Sving är kyrkomusiker sedan många år tillbaka och är liksom Hans uppvuxen med musicerande föräldrar.

– Jag har musiken i blodet, konstaterar Hans Sving.

He never makes me cry

Under sina år i Stockholm spelade Hans Sving i ett elvamannaband så kontakten med musiken har hållits levande.

Under spelningen kommer publiken bland annat att få höra Sea of heartbreak av Johnny Cash, Overnight success av Rick Trevino, 98,6 Degrees av Jill King, She never makes me cry av Vince Gill med flera låtar. She never makes me cry har gjorts om för att passa sångerskan Anne Lundberg, hennes version lyder He never makes me cry, berättar Hans Sving.

Fakta: Steelmill band

Steelmill band bildades 2016 och består av countrysångerskan Anne Lundberg som också spelar fiol och gitarr, Tommy Ogefalk på gitarr och pedalsteel, Kenneth Jansson på kompgitarr, Hans Sving på elbas och Olle Jonsson som spelar trummor.

På lördag den 29 april spelar de på puben i Skebbruk. Puben öppnar klockan 20.00 och spelningen börjar omkring klockan 21.00.