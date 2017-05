Sommarsäsongen drar igång på Club 12

Det som började som en sommarnattklubb i Norrtälje 2012 har vuxit till en nöjesverksamhet som riktar in sig på återkommande konsertevenemang med både lokala och rikskända artister.– Vi har lyssnat på vår publik och våra gäster och de har efterfrågat den här typen av upplägg. I stället för nattklubb med en DJ varje helg under sommaren så har vi provat oss fram till det koncept som vi har nu. Vi satsar på lite större evenemang med olika artister två gånger per månad. Vi har förstått att folk uppskattar det mer, säger Simon McMullen.Under årens lopp har nationellt kända artister som Ken Ring, De vet du, Zacke, Nääk & Nimo, Isak Strand, Sean & Bobo och Kristian Anttila uppträtt. Men Club 12 har även satsat på lokala band som Dancing Lynx, Ivory, Jack Moy och Glöden.

Smeknamnet Tolvan fastnade

Simon McMullen och kompanjonen Erik Zetterman drog i gång Club 12 eftersom de tyckte att det saknades en ordentlig sommarnattklubb i Norrtälje. Tanken var från början att de skulle byta namnet till Club 13 påföljande säsong och uppdatera namnet för varje år.– Men Club 12 och smeknamnet Tolvan blev så inarbetat att vi bestämde oss för att behålla namnet, säger Simon McMullen.Femårsjubileet firar Club 12 med en uppfräschad uteservering i vitt och marinblått, nytt möblemang och nya partytält. På premiären lördag den 6 maj invigs de nyrustade lokalerna med en spelning av gruppen De vet du som blev kända för en bredare allmänhet genom deltagandet i Melodifestivalen 2017.– De har varit hos oss förut, förra året och vi är väldigt nöjda och glada över att de kommer hit igen, säger Simon McMullen.

Räknar med fullsatt

Simon McMullen räknar med att lokalen med plats för 800 personer på Hotell Roslagen kommer att bli fullsatt.– En av de stora fördelarna vi har är den 500 kvadratmeter stora uteserveringen. När den svenska sommaren väl kommer så vill alla vara ute så mycket som möjligt. Det i kombination med ett stort event av det här slaget med De vet du hoppas vi kunna locka mycket folk, säger han.

Fakta: Club 12 på Hotell Roslagen

Klubben kommer att arrangera konserter två lördagar varje månad. Öppettiderna är 22.00-03.00. På premiären den 6 maj spelar De vet du, bandet kliver på scenen strax efter midnatt, vid halvettiden. Åldersgränsen är 18 år.